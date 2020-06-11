人道救援2／異鄉染重病 莉娜掛記的卻不是自己

莉娜年僅23歲，來台灣工作才滿一年多，就被診斷出「再生不良性貧血」，所幸透過許多人的協助，終於得到骨髓移植的救命機會。但莉娜心裡最擔憂的人，並不是自己，而是年幼的妹妹要為自己受罪。

「很心疼媽媽，也擔心妹妹。妹妹是一個很堅強的小孩，但我很擔心，妹妹在過程中會不會受傷或生病，真的很不希望我的病連累到妹妹。」每個禮拜打針、聽醫師說明高風險的複雜療程，都微笑以對的莉娜，每次談到妹妹，就淚流不止。

莉娜說，TIWA和通譯協助就醫、主治醫師顏秀如也耐心專業，自己很安心，因此她在診間頻頻向通譯確認的，也不是自己的治療，而是有關妹妹的捐贈流程，針是不是很粗、要打在哪裡、會不會很痛。

現在媽媽和妹妹已到達台灣，母女四人心中都有忐忑，卻因隔離檢疫還不能見面，只好透過視訊，為彼此加油打氣。

「來台灣那麼久，怎麼都沒有見到你！」莉娜五歲的小妹個性活潑，隔著螢幕對姊姊撒嬌、逗大家開心，媽媽和莉娜也笑個不停。

但一談到台灣民眾捐款助她們成行，媽媽立刻哽咽：「要謝謝很多人，覺得很感動，因為我們什麼錢都沒有...」看到媽媽哭，莉娜也心疼地哭起來。

擔心歸擔心，還好莉娜有定心丸，主治醫師顏秀如。莉娜表示，因為醫生表示都會好好照顧妹妹，才稍微放心。現在只希望媽媽和妹妹都可以堅強度過就好了。語罷，莉娜又哽咽地講不出話來。

之所以這麼幫忙莉娜，顏秀如說，因為自己的小舅也有這病，當時只能重複輸血，後來十幾歲就過世了。看到莉娜這麼年輕的患者，讓她再次想起小舅，也不捨她離鄉工作，生病卻差點被踢回去。

顏秀如深知，莉娜要治療又困難重重，但她說，看到TIWA竭盡所能幫忙，不僅帶來通譯、幫忙籌錢、處理各項手續，「我以前都不知道有人，會為了另外一群人這麼努力」，也鼓舞她想要一起努力。