人道救援3／嚴重再生性不良貧血 不移植就等死

骨髓是人體內的造血工廠，不論是紅血球、白血球和血小板都由這個工廠製造；「再生性不良貧血就是骨髓不長細胞了。」莉娜的主治醫師，台北榮總兒童血液腫瘤科醫師顏秀如解釋著。

顏秀如表示，人之所以可以好好活著，因為血液中的紅血球可以幫忙攜帶氧氣、白血球避免人體感染，以及血小板可以幫忙凝血。一旦罹患再生不良性貧血，因為骨髓不再造血，不論紅血球、白血球和血小板都會越來越少，因此會出現貧血、出血、感染、發熱等症狀。

「紅血球和血小板減少還可以用輸血增加數量，但白血球減少就會有感染風險。」顏秀如表示，輕度和中度的再生性不良貧血過一段時間有可能自行復原，但像莉娜屬於重度患者，便很難自行復原，需要醫療介入。

顏秀如說，再生性不良貧血的發生原因不明，七成沒有原因、二至三成發現過去曾得過不明性肝炎，極少數為先天性、藥物、輻射等造成。

過去對於這樣的疾病僅能靠輸血，但最後可能因白血球數量低落，感染致死。現在醫療進步，可靠骨髓、周邊造血幹細胞或臍帶血移植的方式，讓病患重新再生造血細胞。而這也是嚴重再生性貧血患者唯一痊癒的方式。

然而，要移植必須先做「人類白血球抗原（HLA）」的配對，以兄弟姊妹找到全合的機會最高，約四分之一的機會，且移植後痊癒機會可達八、九成。若是沒有兄弟姊妹可以配對，也可利用慈濟的骨髓庫進行配對，但要找到全合要靠運氣，若檢測六個位點都相合，便算配對成功。

雖然台灣人從慈濟骨髓庫找到可配對的機率約有七成，不算低，但顏秀如說，因為骨髓庫蒐集的仍以台灣人和新住民為主，莉娜身為印尼人，和台灣的血統、基因不同，因此要找到相合的骨髓捐贈者並不容易。

而再生性不良貧血，一旦嚴重到開始規則輸血，最好越快進行移植越好，否則時間越久，移植後捐者造血幹細胞被排斥掉的機會越大。莉娜自十月發現疾病，二月開始規則輸血以來，事實上已經過了三個月。

顏秀如坦言，也曾想過讓莉娜乾脆回印尼治療，但遍查印尼的資料，發現當地在做移植手術的醫師少之又少，且多以自體移植為主。若放任莉娜回印尼，無疑是等死，因此決定希望透過人道方式，讓莉娜的兩個妹妹從印尼到台灣來進行配對，進而移植。