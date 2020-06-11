人道救援1／疫情下台灣打開邊境 女童飄洋過海救姊

為了防疫，台灣從3月中就嚴守國門，外國人不得入境，但在6月2日這天，來自印尼爪哇漁村(Indramayu)貧困家庭的母女三人，卻獲准入境。

這是台灣首度為人道救援對疫情嚴峻國家打開邊境之門，民間團體、立法委員、台印兩國相關部門人員分秒必爭，為了搶救人在台灣的年輕移工莉娜，共同完成這個高難度的任務。

今年23歲的莉娜2018年初次來台當看護，照顧88歲阿嬤，去年10月生理期流血20幾天，急診緊急輸血才保住一命，醫師判定為「疑似再生不良性貧血」。

當時勞工局仲介已安排遣返莉娜，莉娜是家庭經濟支柱，不願輕易放棄工作又不明白遣返理由下，她求助台灣國際勞工協會(TIWA)，TIWA透過關切外籍看護的醫學生社團「Rumaku志工團」，找到台北榮總小兒血液腫瘤科主治醫師顏秀如看診，今年3月確診是重度再生不良性貧血。

顏秀如表示，再生性不良性貧血就像血球工廠罷工，無法再生新的紅血球、血小板、白血球，輸血只能治標，治本得靠骨髓移植，特別是莉娜屬於重度，得盡快確認同父母手足的人類白血球抗原(HLA)配合度，但她妹妹都在印尼。TIWA工作人員吳靜如說，志工團和醫師查詢發現，印尼當地並無機構可確認妹妹的HLA配合度，唯一救命希望是安排來台配對。

國內外疫情如火如荼之際，邊境管制趨嚴，人怎麼進來？家徒四壁的莉娜家人如何負擔沈重的國際醫療費用？TIWA在4月20日求助立法委員洪申翰，並於5月25日開始募款。洪辦表示，莉娜的媽媽妹妹沒出過國，得從出生證明開始補辦護照，當地也有行政效率不彰、掮客干擾等問題。

好在外交部、疾管署、移民署、印尼駐台及台灣駐印尼窗口都深知事態緊急、積極協助，母女三人終於在5月29日拿到護照，隔天搭四小時巴士來到雅加達，6月1日台灣駐印尼辦公室假日加開櫃檯辦妥簽證，2日順利登機。

北榮國際醫療中心主任林志慶表示，為加快救援腳步，北榮院長張德明和副院長陳適安在6月1日上午裁示傾力幫助，母女一下飛機可先到院採檢、抽血，再去檢疫場所，費用也比照國際醫療最優惠方式計算。立委洪申翰同日上午邀集移民署、疾管署、北榮、TIWA等單位召開協調會，詳細沙盤推演各種可能情況。中央流行疫情指揮中心發言人、疾管署副署長莊人祥表示，為了用最快速度把他們弄進來，指揮中心也在程序上特別通融。

6月2日晚間，5歲、14歲的妹妹和媽媽入境台灣，防疫專車護送直達北榮急診採檢和抽血，抵達檢疫場所時已是半夜。或許環環相扣的善意感動上蒼，6月3日是充滿好消息的一天。上午，三人採檢都陰性的報告出爐；中午，血檢結果出爐，5歲小妹的10組位點完全相合。顏秀如醫師說，等隔離和自主健康管理期滿、二採陰性，小妹就可以住院準備捐贈幹細胞，莉娜則是下周就要住院，開始進行移植前的檢驗和準備。