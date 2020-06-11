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自費醫材設上限很無良？健保署：僅針對自付差額醫材
衛福部健保署近日針對八大類醫材訂定差額收費上限，引發醫界不滿。衛福部健保署澄清，這項新制的規範對象是「民眾自付差額特材」，也就是健保負擔一部分、其餘民眾負擔的醫材，而不是「全額自費醫材」。今晚將推出圖文懶人包向民眾說明，也將持續與各界溝通。
衛福部健保署長李伯璋說，這項管理新制源於過去接獲民眾反映，開刀時有很多無法預期的自費項目，且類似醫材在不同醫院間價差很大，不知如何選擇、相當傷腦筋。健保署過去一年半來，與不同層級的醫療院所代表、各專科醫學會與學者專家溝通，並參考其他國家的制度，首度落實健保法第45條規範，針對「民眾自付差額特材」匡列八大類352項品項，分別訂定民眾負擔上限。
為民眾省錢為何還引發反彈？李伯璋說，政策研議與協商過程合情、合理、合法，但開會代表是否將會議結論告知會員、與會員溝通，就不得而知。健保署今晚將推出圖文懶人包向民眾說明，也將持續與各界溝通。
外傳政府介入醫材費用可能發生「劣幣驅逐良幣」，李伯璋指出，所有醫材在上市前後，都需要由主管機關（衛福部食藥署）審查與監督，其安全、品質和效能均要達標才能上市。
至於「全額自費醫材」，價格依舊由市場定價，健保署並未規範醫療院所向民眾收費的上限。不過，這類全自費的醫材也有價格紊亂的問題，健保署過去請醫療院所自主性地將收費登錄於「自費醫材比價網」（https://www.nhi.gov.tw/SpecialMaterial/SpecialMaterialDiff.aspx），近期網站改版，未來醫療院所填報的收費金額若高於同業平均值，將收到提醒，由醫療院所決定調整。
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