史上最短藝術節 無獨有偶周五晚上開演

無獨有偶工作室劇團原訂今年上半年舉辦「偶是大未來」20周年系列活動，受新冠肺炎疫情衝擊，忍痛取消16場演出、一個月的展覽與兩周末的藝術市集。如今因衛福部公告大規模鬆綁人流管制，「偶是大未來」藝術節將於6月12日晚上7時半在宜蘭偶藝創發基地「利澤國際偶戲藝術村」登場，演出足跡踏遍國際的詩意偶戲「我是另一個你自己」復刻版。

無獨有偶表示，藝術節參與人數原本可達2000人，如今因疫情因素，仍只能縮減至60位深度偶迷，可謂史上規模最小、期間最短、最精緻的偶戲藝術節。

「我是另一個你自己」曾獲入選第一屆台新藝術獎「年度十大表演藝術」，該戲由數個段落組成，各片段間看似獨立，實則各有關連，藉由角色人物的交叉出現，傳達人生非一成不變，總有突來的驚奇、意外、相遇、別離交錯其間。

該劇以執頭偶形式呈現，偶的操演由2至3人同時執偶，考驗操偶師彼此間的默契和詮釋細膩肢體 的操作技巧。全劇以音樂代替對白，帶領觀眾出入各有殘缺的角色中自由編寫故事，希望透過演出、座談滋養人心，打破疫情帶來的人際距離限制。

藝術節裡唯一的演出落幕後，慶祝活動仍持續在線上展出。透過「偶故事」、「偶藝家」、 「偶回憶」三個單元，帶領偶迷搭乘時光機揭秘創團故事、台前幕後、追夢旅程，並分享來自世界各地偶藝家為慶祝無獨有偶生日特別製作的禮物，總計19件作品，都將陸續於無獨有偶自媒體平台展出。

此外，觀眾還能搭配「公視表演廳」節目播放，欣賞無獨有偶創作的多樣風貌。線上藝術節每周三更新，持續至今年9月1日無獨有偶21歲生日。更多內容可參https://bit.ly/3coTE6s