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不要搞錯了！6月20日起蘇花改、南迴改提速路段看這裡
公路總局宣布6月20日起蘇花改及南迴改部分路段將提高行車速限，從每小時60公里至70公里，並設置最低速限50公里，減少龜速車當「路隊長」。
公總表示，今年清明連假在蘇花改南澳-和平、南迴改安朔-草埔兩路段試辦提高速限及設置最低速限，成效良好，在經檢視兩路段的公路幾何線形、行車安全間距、照明系統與緊急應變等項目後，決定蘇花改路段包括「蘇澳～東澳段（104k+980～112k+960，計7.98公里）」、「南澳～和平段（125k+576～143k+802，計18.226公里）」、「和中～大清水段（149k+145～154k+854，計5.709公里）」速限調整至70公里/小時，並設置最低速限50公里/小時。
而蘇花改兩側端點行車速限，考量與舊蘇花公路銜接，速限調整後介於50～60公里/小時，請用路人行經蘇花改路段時，依標誌標線行駛。另蘇花改唯一可通行機車的仁水隧道，考量該路段可通行各車種，因此全段仍維持50公里/小時的行車速限。
南迴改路段方面，安朔~草埔路段（427k+300～437k+600）行車速限調整至70公里/小時，並設置最低速限50公里/小時，另外草埔森永隧道南口～草埔橋路段（437k+600～438k+005）經檢討後也由40公里/小時調整至50公里/小時。
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