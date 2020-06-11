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端午節國道恐現大量出遊車潮 高公局教你如何改走台61

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
國3西濱交流道北向入口封閉改道路線圖。圖／高公局提供
國3西濱交流道北向入口封閉改道路線圖。圖／高公局提供

交通部高速公路局預估端午連假將出現大量出遊車潮，尖峰為平日的1.5至1.6倍，首日南向交通量最大，第3天北向交通量最大，呼籲往返中南部地區民眾可多加利用台61。1968App提供的人潮熱區熱點，將繼續服務。

高公局說，已規畫兩條利用台61的替代道路，分別為台中（國3中港系統）至彰化市區及新竹至台南地區間之往返。建議台中至彰化地區的用路人，可透過國3中港系統-國4清水端-台17-台61前往彰化地區；另使用國道在經新竹至台南間往返之用路人，橫向可多利用國4、台61乙、台78、台82及台84轉換使用台61。

另北向如遇國3西濱交流道封閉時(6月27及28日)，可於西濱香山匝道經香山聯絡道至國3香山交流道進入國3，或續行至新竹，沿途均有標誌指引。

此外，「高速公路1968」App提供使用者單鍵撥打1968客服專線，並以地理資訊(GIS)技術整合各式路況資訊於單一頁面，使用者可隨時查看高快速公路即時路況及調閱CCTV即時影像，鑨可查詢旅行時間以利行程規畫。其他功能包含更一公里道路績效、自訂推播適地性(LBS)服務、替代道路導引、服務區尋車……等服務。配合政府防疫所需，也介接中華電信公司提供之熱區及熱點大數據人潮資訊。

109年端午連續假期國道交通疏導措施。圖／高公局提供
109年端午連續假期國道交通疏導措施。圖／高公局提供
國3中港系統至彰化市區南向替代道路圖。圖／高公局提供
國3中港系統至彰化市區南向替代道路圖。圖／高公局提供
新竹至臺南地區利用橫向道路銜接台61路線圖。圖／高公局提供
新竹至臺南地區利用橫向道路銜接台61路線圖。圖／高公局提供

1968 替代道路

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