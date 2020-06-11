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台鐵車廂溜逸「無人駕駛」4公里 運安會決定介入調查

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵新左營站昨天發生守車「溜逸」事故，過程宛如電影「煞不住」，幸未造成死傷事故。圖非事故車。圖／台鐵提供
台鐵新左營站昨天發生守車「溜逸」事故，過程宛如電影「煞不住」，幸未造成死傷事故。圖非事故車。圖／台鐵提供

台鐵昨在新左營站發生「溜逸」事件，貨物列車調車時，一輛守車（掛在貨車尾部的工作車廂）往南向下溜逸四公里遠，調度員發現後立即將路線開通並防止其他列車進入該區間，最後停在內惟與美術館站間所幸並未造成碰撞事故，無人傷亡。儘管台鐵將該案定義為一般行車異常事件，國家運輸安全調查委員會稍早決定介入調查。運安會主委楊宏智直言，「台鐵不可以每次都靠幸運」。

關於事發經過，台鐵內部說法不一。有員工說，新左營站7202次貨物列車調車時，因調車人員沒經驗、沒指揮好，才導致車廂連掛時撞上其他車廂；不過也有人為調車人員叫屈，強調該調車人員非菜鳥，都有按正常程序，昨調車作業自十車開始喊車，以往司機都會跟著覆誦，可是司機卻沒回應，甚至到快要撞上一度喊停車，司機也沒有當一回事。

據了解，事發後調車人員及新左營值班站長都有針對溜逸事件寫好報告。知情人士說，剩下的就是交給相關單位調查，看到底是調車時司機沒有回應導致，還是調車程序有問題。不管如何，由於台鐵並非首次發生溜逸，引發社會對於台鐵行車安全關注。

對此，台鐵局今天說，昨天第一時間就有用Line通報運安會，因為並沒有造成社會損害或是影響到其他列車，屬於一般行車異常事件，按規定適用只要兩小時內通報即可，詳細事件資料也在24小時內回報。待運安會上午派員到事故現場了解後，決定是否成案，

至於懲處，台鐵局說會交由事故責任審議會審議，出爐時間未定，快的話一到兩周，慢的話兩到三周。

楊宏智則說，對於該案已有做密集判斷，早上有兩名調查官前往現場，經過各種交叉比對，最後決定要介入調查。原因很簡單，雖然沒有造成傷亡，但有失事之虞，加上以前曾發生過類似案件，值得好好探究根源，看是否有系統性問題。

楊宏智說，台鐵不能每次都靠幸運，所以有調查的必要。但他也說，也有可能調查到某一階段發現沒有那麼嚴重就消掉紀錄。

對於事發原因，楊宏智說「資訊的確不太一致」，由於訪談人多，也怕有避重就輕的狀況，會再彙整和篩選。不過初步了解，司機酒測結果為零。

楊宏智說，交通部對此也很重視，從該案來更深入了解台鐵整體安全問題，希望解決指標性問題，以提升安全事項。

台鐵 列車 事故

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