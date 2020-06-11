龜山島免費登島 有「龜」字的在台日人也想報名

交通部觀光局推出龜山島開放觀光20周年慶活動，8月1日邀請姓名中有「龜」字的民眾可以免費搭船登島、繞島，除了龜山島居民後代吳龜雄、藝人蔡閏（本名蔡蠵龜），還有三人私訊向小編報名，包括一名自稱是在台灣的日本人。

尋找「龜」字招待登島活動的傳開後，引來熱烈討論。有人說傑尼斯藝人龜梨和也、山下智久組成的「龜與山P」，最適合代言，如果加上傑斯尼HeySayJUMP團員中島裕翔，就湊成「龜、山、島」。日本丸龜製麵在台灣的小編在臉書粉專說，看到看到名字有「龜」的人可以免費登龜山島的消息後，要去跟主管提案帶著丸亀全體去龜山島了，笑問不知丸龜的員旅可不可以免費登島。

東北角風管處說，吳龜雄現在住頭城大溪地區龜山里，小時候曾住過龜山島，是龜山島居民後代；另透過經紀公司洽詢蔡閏8月1日來登島的意願，盼盡量促成。至於私訊小編說自己是住在台灣、名字有「龜」字的日本人，東北角風管處說，「雖然不是龜梨和也，但若日本人能來參與，我們非常歡迎。」只是包括這名自稱的日本人及另兩位有傳私訊給小編的人，經過一整天都還聯繫不上。

有網友批評他們「好小氣」，因為登島清潔管理費用僅100元，東北角風管理解釋，招待免費登島除了清潔費以外，還有從宜蘭東石漁港的來回船資，回程有繞島觀光的行程個人是1200元，若回程有賞鯨行程個人收費為1600元，並非外傳的100元。