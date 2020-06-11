單身狗不健康是真的！每日水果攝取不足多有伴者一倍

根據衛福部102至105最新國民營養調查顯示，國人每日水果攝取量嚴重偏離國民飲食建議量，多達8成4的19歲以上成年人每日攝取水果不到2份建議攝取量者，其中獨自居住的單身者在每日水果攝取份數不足一份比例及每周水果攝取天數，都較三餐由家人準備者水果攝取狀況更糟。

董氏基金會於今年2月針對台灣15至69歲國人進行水果攝取與活力表現網路調查，有效問卷共1068份，結果發現，只有約三成民眾自覺活力表現佳，進一步分析活力表現佳者發現，高達四成者每日水果都有吃足2份，不常覺得身體疲倦、懶洋洋者不到一成每天吃不足1份水果。

輔仁大學附設醫院家醫科主治醫師許書華說，2016年「美國公共衛生雜誌」研究也證實水果攝取越多，生活滿意度、幸福感越高，因水果含膳食纖維改變腸道菌落、增加腸道菌多樣性，透過大腦和腸道相互影響(腦腸軸)，保護大腦免於發炎，降低焦慮、憂鬱等負面情緒。

董氏基金會食品營養中心組長潘紀綸說，調查及研究都指出吃水果份數愈多，活力表現愈好，但可惜的是，19歲以上國人每日攝取水果達2份者不到16%，民眾少吃水果的原因從生活忙碌、沒放水果習慣，甚至有25％以處理水果很麻煩、14％覺得吃蔬菜就夠了為由，不吃水果。

不可以只單吃蔬菜，不攝取水果有原因的，許書華說，蔬果富含可調節代謝及神經化學物質合成的維生素C，但因為維生素C不耐高溫，以國人的青菜煮熟再食用的飲食習慣，較難從蔬菜中攝取，因此建議從水果補充，協助減輕疲勞及倦怠感。

另外，調查同時發現，三餐及水果由家人準備者自覺有活力、水果攝取份量和頻率都高於獨居者，獨居者平均每周水果攝取天數僅3.21天，低於有家人照顧民眾的4.38天；有家人照顧民眾每日水果攝取份數不足1份僅8％、獨居者卻多達17％，顯示多數家庭成員需依賴家裡準備水果。