「綠島vs.小琉球」哪個比較好玩？ 網大推這一處：有渡假感

國內疫情逐步解封，交通部觀光局推出「安心旅遊國旅補助方案」將在7月1日上路，不少民眾已準備出門遊玩，近日就有網友好奇發問，究竟小琉球和綠島哪個地方比較好玩呢？引發大批網友熱烈討論。

台灣離島擁有不同的人文特色及自然資源，吸引許多遊客前往旅遊，日前一名網友在PTT發文表示，政府將提供民眾旅遊補助，原PO想趁著暑假7、8月去小琉球或綠島遊玩，因此上網詢問「各位覺得哪個比較好？」

貼文一出，隨即掀起網友熱議，有網友直言「綠島深潛很多魚很美」、「綠島浮潛超漂亮」、「綠島真的爆炸美，但是很熱要做好防曬」、「小琉球像鄉下海邊，綠島有渡假感」、「綠島晚上容易滿天星還可以泡溫泉看日出」。

不過也有網友表示「小琉球，去過一次念念不忘」、「我個人偏好小琉球，綠島熱起來好可怕沒甚麼遮蔽」、「大推小琉球，明天就要去，已經去過三次了，去那很放鬆」、「只去過小琉球，覺得潮間帶生物的導覽行程很棒」。