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健保收支難平衡 葉金川：未來健保恐只能提供基礎醫療

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
前行政院衛生署副署長、陽明大學公衛所兼任教授張鴻仁（左一）近日出版新書《2030健保大限》，今舉行新書發表會，前衛生署長葉金川（右四）等多名公衛界大老出席共襄盛舉。記者羅真／攝影
前行政院衛生署副署長、陽明大學公衛所兼任教授張鴻仁（左一）近日出版新書《2030健保大限》，今舉行新書發表會，前衛生署長葉金川（右四）等多名公衛界大老出席共襄盛舉。記者羅真／攝影

為解決全民健保財務赤字危機，衛福部長陳時中日前拋出調整費率的想法，引起討論。前衛生署署長葉金川今天出席活動時提到，新藥新科技推陳出新，全民健保設計之初建立的架構必須調整，費率也須調漲；未來健保可能只能提供基礎的醫療服務，無法提供最頂級的醫藥服務，後者可能要靠私人保險與儲蓄來負擔。

國立陽明大學今日上午舉辦健保改革議題講座，前衛生署副署長張鴻仁於會中表示，我國健保收入與支出在2016年間出現死亡交叉，後續健保支出持續大於收入，2020年的支出約6952億元，而收入僅6276億元；估計2022年時支出逼近八千億元，而收入則會降至六千億元左右，落差越來越大。「但是，社會普遍不同意漲保費，誰敢漲保費就可能面臨下台」。

張鴻仁說，如果社會普遍同意健康是基本人權，但又想維持自由就醫現況，那麼勢必要漲保費。如果能透過強制轉診、使用者部分負擔等措施來節約浪費，那麼就可小幅漲保費。所謂小漲，是分三年漲至法定上限的6%。

葉金川說，即使將健保費率調漲至法定上限的6%，或許可再撐五年或幾年，但卻非長遠的辦法。政府須設想其他健保收入來源，像是加值營業稅、從富人端收稅，不能一直在國民薪資上打轉。

台灣社會人口結構改變、健保收支難平衡，葉金川認為，健保未來可能只能提供基礎的醫療服務，無法提供最頂級最頂級的醫藥服務，「後者可能要靠私人保險與儲蓄來負擔，沒有別的解方」。

葉金川也提到民眾部分負擔的問題，他說，目前針對重大傷病看病一毛錢都不用，但像自己就有學校教職收入，對於自己不用繳費感到慚愧。他認為，只要不是付不起的對象，應該多少要負擔一些。「上述多種措施加總，還是可以讓健保制度持續走下去」。

前健保局總經理鄭守夏認為，健保收入面需要改革，支出面也是。當台灣人口不增加、醫師卻不減，就難再用論量計酬的方式進行給付，未來可能要思考如何漸進式地，從論量計酬走向論人計酬給付制度。

前衛生署署長楊志良說，台灣的有偶率是世界數一數二低，反映生育率也敬陪末座，因此調漲保費議題相當艱難。他提到，部分醫療對病人可能無效、是折磨，這部分有機會透過安寧療護減省，也更尊重生命。

健保 保費 葉金川

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