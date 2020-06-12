逆轉暗黑負評！「双響泡」萬人評鑑 引全網暴動激推！

「麵條很Q耶！」「給它95分！非常對我的味！」是哪一款泡麵風靡全網，好吃到令人感動？

不久前味丹「双響泡」於LINE樂兌發起「你愛叨一味？萬人試吃活動」，「泰蝦酸辣湯麵」與「日式雞白湯麵」兩款新口味華麗登場！味丹對新產品有信心，要靠濃濃異國風的創新口味一舉收服鄉民的胃。因此，超狂送上萬碗泡麵提供幸運的網友試吃，高達九成三的網友試吃後，都表示「還會再回購！」

▲味丹「双響泡」以異國風創新口味一舉收服鄉民的胃。 圖／味丹 提供

集結眾多網友們回饋意見，結果出爐啦！高達八成民眾都覺得兩款新口味泡麵「好吃」！「泰蝦」與「雞白」競爭激烈，以五五波勢均力敵，達成平手！許多網友激推新口味「双響泡」麵條Q彈、飽足感夠，吃不膩的異國風味讓泡麵控一口接一口，不知不覺吃到一滴湯汁都不剩！而問卷調查中大受好評的濃郁湯頭，更是新產品的ㄧ大亮點，重口味湯頭不死鹹，酸味、辣度掌握得剛剛好，富有層次的口感，令饕客們讚爆，直呼「超療癒」！

▲街頭試吃者對味丹新口味泡麵大感驚艷。 圖／噓！星聞 提供

泰蝦酸辣湯麵，香濃椰奶搭配鮮醇蝦醬，讓泰式的酸與辣以黃金比例完美呈現，挑戰「最開胃泡麵」頭銜，要給泡麵族不一樣的異國風味巡禮。而日式雞白湯頭則是將濃郁雞湯緊緊鎖進Q彈麵條中，把麵條放進嘴裡，可以品嚐到雞湯的甘甜，伴隨花椒油麻而不辣的尾韻，特別的香氣在口齒間留香，口感綿密又清爽，讓人一秒置身在日本，吸引不少粉絲手刀準備囤貨啦！

▲「泰蝦」口味挑戰「最開胃泡麵」頭銜，「雞白」口味讓人一掃雞白心情。 圖／味丹 提供

味丹「双響泡」以大份量兩塊麵條，陪伴許多泡麵族度過宵夜時光，填滿空虛寂寞的胃，在市場上佔有一席之地。然而，過去消費者對「双響泡」的印象，大多停留在「吃粗飽」、「口味Errrrrrrrr……」、「難吃到吃不完」的暗黑負評中，甚至一度被網友評為「史上最難吃泡麵」。

▲LINE樂兌問卷題目。 圖／味丹 提供

這一次，味丹展現老牌大廠不斷進擊、革新的精神，用最大誠意研發推出新口味泡麵！並透過LINE平台公開試吃調查，味丹「双響泡」成功逆轉網友對品牌的既定印象，洗白負評！重新圈粉，擄獲一大票忠實粉絲的心和胃！

▲味丹用最大誠意研發推出新口味泡麵，成功逆轉負評。 圖／噓！星聞 提供

你是「泰蝦」還是「雞白」？今天你想吃哪一道？2020狂掃泡麵界超夯新口味，雙倍份量雙重享受，喜歡吃泡麵的你，怎麼能不立馬來嚐鮮？