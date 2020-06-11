台東創偏鄉視訊遠距看診 1個月服務308人次

台東偏鄉眼科、皮膚科、耳鼻喉科缺醫生，台東縣政府在衛福部協助下首創11個鄉鎮採取視訊遠距看診，1個月服務308人次，免去舟車勞頓之苦。

台東醫療資源匱乏，全縣眼科及耳鼻喉科只有7名醫生、皮膚科只有5名，除關山鎮1名眼科醫師外，其餘都集中在台東市區。

今年5月在衛福部補助下，台東縣政府全台首創全面偏鄉的鄉鎮衛生所透過視訊和台東馬偕醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院及花蓮慈濟醫院專科醫師進行耳鼻喉科、眼科及皮膚科的遠距看診。

遠距看診的11個鄉鎮，縱谷線有延平鄉、鹿野鄉、關山鎮、海端鄉、池上鄉；海線有成功鎮、長濱鄉；南迴線有大武鄉、達仁鄉；綠島及蘭嶼2離島。台東16個鄉鎮除靠近台東市區鄉鎮外，偏遠鄉鎮全部都有遠距看診。

台東縣政府表示，從5月11日開辦至今天滿1個月，總計11個鄉鎮服務了308人次看診，其中2離島和台東最北端的長濱鄉使用度最高，綠島90人次、蘭嶼36人次、長濱50人次。

距離台東超過100公里的長濱鄉賴姓婦女說，她和女兒、公公都透過視訊遠距離看診皮膚科和眼科，如果沒這項服務他們家3人這個月內就要跑3趟到台東看診。

台東縣長饒慶鈴表示，台東縣地形狹長、南北長達176公里，縣內無醫學中心，7家醫院多集中於台東市區，若最北端的長濱鄉和最南端的達仁鄉民眾要到台東就診，往返台東市區需耗時3小時，且舟車勞頓，更遑論蘭嶼、綠島。

饒慶鈴感謝衛福部補助經費，讓台東成為全國第1個全面實施遠距醫療的縣市，也感謝遠傳電訊協助高網速傳輸，下半年開始遠傳將升級為5G傳輸。