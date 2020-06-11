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文化部加碼600元、200萬份「藝FUN券」 排除網路書店

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
文化部長李永得。記者陳宛茜／攝影
文化部長李永得。記者陳宛茜／攝影

文化部今日召開「藝FUN券」啟動記者會，宣告將於7月22日加碼推出共200萬份，每份600元之「藝FUN券」，以「藝文專用、不限區域使用」為原則，民眾可在超過1萬家以上的藝文類型產業店家使用，預計將創造50億以上產值。

今日記者會包含國家表演藝術中心董事長朱宗慶、紙風車文教基金會執行長李永豐、漫畫家阮光民、歌手黃子軒、滅火器樂團楊大正、導演莊絢維等四大藝文領域，超過40位以上貴賓與會，共同宣布「我們都準備好了」。

文化部表示，在行政院特別預算支持下，文化部在行政院振興三倍券外，投入12億預算，發行每份600元，共計200萬份的藝文消費限定「藝FUN券」。只要是我國國民或領有居留證之外籍配偶、新住民，透過智慧型手機下載「藝FUN券」App後，登錄基本資料（身分證字號、居留證號碼等）並完成認證，即可獲取共6張面額100元之電子券。

文化部說明，「藝FUN券」限一人一機領取一次，使用不找零，持有電子券的民眾可於博物館、演藝廳、書店、唱片行、電影院、Live House等，全台超過1萬家以上店家使用。民眾只要透過App提供的藝文店家地圖，隨時可查詢附近可使用「藝FUN券」的藝文場域及店家，消費時只要掃描店家QR Code或讓店家掃描付款QR Code，即完成付款；此外，為符合藝文展演消費使用特性，亦特別規劃「藝FUN券」可於網路預購票券平台，訂購藝文票券及電影票。

文化部指出，包含「藝文展演場館及音樂展演空間」、「書店及唱片行」、「電影院」及「藝文展演預購票券」等四大類型店家，以及如工藝、文創、藝文等具有稅籍相關資格之個人工作室，都可申請加入適用店家。

文化部長李永得指出，此券旨在鼓勵受疫情影響的藝文產業，因此排除網路書店，但實體連鎖、獨立書店都可使用。

李永得表示，店家透過「藝FUN券」App，登錄基本資料，通過審核後即完成註冊，加入手續簡便；且為達即時振興藝文產業目標，特別設計「天天對帳、週週付款」機制，簡化店家申領款項相關程序。

「藝FUN券」將自7月22日當日中午12點整開始發行，使用期限至今年12月31日止，文化部今除同步公告懶人包，也宣布「藝FUN券」客服專線（02-77457979）及客服信箱於6月12日上線。後續將辦理招商說明會，協助藝文業者申請加入，並鼓勵提出加碼方案，期待全民用行動「挺藝文」，攜手振興藝文產業。

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困 藝FUN券

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