平價時尚ZARA母公司積極瘦身 將關1,200家分店轉型線上銷售

旗下擁有ZARA、Bershka、Pull＆Bear和Massimo Dutti等品牌的西班牙inditex集團，今年第一季財報出爐，由於銷售對比去年同期，大跌超過40%，因此傳出集團將有計劃瘦身。將關閉全球市場多達1,200家經營不善門市，不限品牌，但台灣並未受到影響。

西班牙inditex是全球最大成衣集團，旗下除了金雞母的ZARA之外，還有數個針對女性貼身衣物、青少年以及家飾品牌，穩站平價時尚龍頭。不過，在日前集團發表了統計今年第一季的財務報告，對比2019年的同一時期，銷售減少了約44%。因此集團主席Pablo Isla先生，也依據了這樣的數字，提出至2022年的品牌計畫，當中就包括了要結束在各地坪效失當、經營不善的據點，總體會落在1,000至1,200間之間。因此，全球品牌的門市總數，也會下修到6,700至6,900家，不過也會另外在開出約450家的新據點。

在inditex這份財報也提到，由於受到新冠肺炎的影響，於2月1日至4月30日之間，集團下的品牌在全球暫時關閉了約88%的店面來防疫，但銷售只短少了約44%。inditex觀察到消費者無法到實體店鋪購物，但轉往了線上商店選購，所以在這段期間，自有的電商平台增加了約50%的交易，其中光是4月還成長高達95%。於是在未來的發展計劃裡，集團積極的增加線上銷售，希望達到佔整體營收的25%，比2019來得高，因此減少實體店面的瘦身，是不得不進行的策略。