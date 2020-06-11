健保部分給付醫材新制惹議 楊志良：醫師想賺錢可開業

衛福部健保署近日針對「健保部分給付、民眾部分負擔」的醫材首度祭出管理新制，匡列八大類352項醫材訂出民眾負擔上限值。相關公告一出引發醫界反彈，公共衛生界大老則看法不一，有人強調全民健保本就是社會福利制度、「想收高價應自行開業」，有人認為政府介入定價需要更細緻的討論。

國立陽明大學今天舉行全民健保制度議題座談，公共衛生界大老齊聚一堂，會後也談及健保署針對部分給付醫材的管制措施爭議。

前衛生署副署長張鴻仁表示可以同理醫界的不滿，他表示，醫師往往認為診治病人的過程付出最多的是他的知識，但是醫師診察費長期偏低，這樣的給付制度無疑逼著醫師找別的地方賺錢。當醫材部分負擔被設定天花板價、不能多賺，醫師當然可能不悅。

前衛生署署長楊志良認為，全民健保本就是社會福利制度，是為了讓每個人都能得到適當的醫療照護，因此針對部分負擔訂定上限是合理的。如果有醫師認為他的專業度高、理當收取更多費用，「那他脫離健保，自行開業就好」。

前健保局總經理劉見祥表示，健保署訂定醫材的部分負擔上限也非隨便給設定金額，而是從大數據中取較合理的數字。對民眾來講，能清楚知道醫療院所收費的上限值在哪，這是好事。

前健保局總經理鄭守夏則說，任何作法都有優劣，如放任自由市場，可能讓民眾花很多錢；但政府介入訂價，也可能讓原來收費較便宜的醫療院所再把價格拉到所謂的「天花板」。如何同時有適度規範又讓市場有競爭，確實是兩難。

鄭守夏表示尚未看過健保署的計畫內容，但是大原則是，政府如要介入訂定價格，往往需要考慮採更細緻的方式，如分對象、分地區設定不同的上限值，舉例來說，台北市與台灣其他許多地區的消費能力不同，不同醫療院所議價能力不同，未必適合統一訂上限值。