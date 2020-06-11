健保醫材上限惹議 張鴻仁籲正視診察費過低

中央社 / 台北11日電

健保署公告自付差額特材收費上限，引發醫界反彈。前健保局總經理張鴻仁今天表示，這件事反映出醫師的診察費長期被貶低，才轉而靠醫材賺錢，呼籲政府重視診察費低廉問題。

衛生福利部中央健康保險署8月起實施健保差額特材收費上限，超收將開罰，藉此避免同一特材在不同院所價差過大，公告一出，引發醫界反彈。

前健保局（現升格為健保署）總經理、陽明大學公共衛生研究所兼任教師張鴻仁今天上午舉辦「2030健保大限」新書發表會並舉辦論壇，會後接受記者訪問時被問到醫材爭議。

張鴻仁說，醫界認為他們付出最有價值的地方就是專業知識，但健保給的診察費卻只有區區新台幣200多元，醫界當然會跳腳，一旦醫界認為自我價值沒有獲得認可，自然會盡一切力量賺錢，這是人性，如今健保署為了保護民眾，訂定醫材收費上限，阻擋醫界賺錢管道，醫界當然跳腳。

他認為，政府訂定醫材收費上限是正確方向，但醫師診察費過低更是迫在眉睫的問題，若醫師都能透過正常管道賺錢，何必藉醫材賺錢。在他看來，醫材事件只是一個引爆點，未來會有更多引爆點。

張鴻仁指出，目前參與醫療政策發言的「醫界」，大多是醫院的經營者、擁有者，醫院裡醫師的聲音從健保開辦至今都沒被聽到過，也沒有平台可以反應，正因醫師診察費低、和醫院協商難度高，才會對醫材事件如此反彈，這是過度管制時必然出現的問題。

張鴻仁說，健保體系建置的初衷，就是希望人人適用同一套體系，但現在看來不太可能，錢不夠的時候，不能用社會保險的錢辦社會福利，未來有次序、有限度的階級化的保險制度無可避免，若大家都去買商業保險來補充健保的不足，那醫材問題也就不成問題。

統一訂定健保差額特材的費用天花板，自掏腰包的民眾當然能省下一些錢，但張鴻仁認為，能負擔自負差額的民眾大多有商業保險，自然是保險業者受益更多。

醫材爭議延燒，外界常擔心有更多醫材和老藥「百憂解」一樣，相繼退出台灣市場。

張鴻仁說，正因醫材的多樣性，這件事已經在發生了，因此他認為保險制度階級化雖不可避免，但也不見得是壞事，若民眾都能接受，未來年過50歲的民眾都去買商業保險，不僅年輕人負擔較輕，健保漲幅也能獲得控制。

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