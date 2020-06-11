影／電子煙碰不得 48歲男上癮了花4個月才戒掉

台中榮總戒菸治療中心今天揭牌，48歲鄭姓外匯操盤手到場分享，他因壓力大，戒菸戒不掉，在朋友建議下，用電子煙戒菸，沒想到胸悶、頭暈、咳嗽都來了，直到求助醫師後，才發現電子煙不能幫助戒菸，還花了4個月才戒除電子煙，他也以過來人身分，建議年輕人，「菸不要碰、電子煙更碰不得！」

台中榮總戒菸治療中心主任傅彬貴說，過去在英國等國家，電子煙曾被拿來做戒菸，但去年起，美國疾管署去年發現很多人吸食電子煙會造成肺部損傷，建議吸食電子煙者若出現危害，要盡早停止使用，並改回傳統的戒菸方式，包括尼古丁貼片、口含碇、藥物治療等。

鄭姓外匯操盤手說，他菸齡有30年，因工作關係，菸愈抽愈癮很大，一天超過一包，戒菸多次都不成功，朋友介紹現在很多人拿電子煙戒菸，於是他也嘗試，發現抽電子煙後，開始胸悶、頭暈、咳嗽，感覺依賴性更大，求助醫師、衛教師說明後才知道，電子煙不能幫助戒菸，他還花了4個月戒菸。

鄭姓外匯操盤手指出，他在戒電子煙期間，每天透過散步當運動，並且透過其他方式紓解壓力，現在體力和精神都變好了。

69歲陳姓戒菸大使說，他從15歲開始抽菸，每天最少兩包，為了小孫女的健康戒菸，但戒菸很難，也參加了許多次的戒菸療程但一直無法成功，直到接受中榮戒菸團隊醫療輔助，才戒除成功，他現在可以驕傲跟孫女說「我戒菸成功了！」

台中榮總院長許惠恒說，中榮在戒菸治療推動不遺餘力，2019年榮獲「國際無菸醫院金獎」的殊榮，成為當年度獲獎醫療院所中唯一的公立醫學中心；台中榮總戒菸成功率超過40%，去年也榮獲台中市戒菸治療醫學中心組績優醫院，未來將持續推動提供戒菸醫療協助，守護中部民眾健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康