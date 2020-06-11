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好消息！南迴改安朔至草埔段 6月20日速限提升至70公里

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
省道台9線南迴改安朔至草埔段，速限將從60公里提升至70公里，並自6月20日正式實施。本報資料照片
省道台9線南迴改安朔至草埔段，速限將從60公里提升至70公里，並自6月20日正式實施。本報資料照片

省道台9線南迴改自去年12月23日通車後，速限問題一直引來用路人抱怨，經立委劉櫂豪多次反應，交通部公路總局今正式核定南迴改安朔至草埔段，速限將從60公里提升至70公里，並自6月20日正式實施。

公路總局表示，南迴改台東安朔至屏東草埔段全長約12公里，包含4.6公里的森永草埔隧道，原本速限設定在每小時60公里，經過多次試辦速限提升及整體公路評估後，提速計畫於5月27日提報交通部核定，今天核定通過。

劉櫂豪表示，去年12月23日南迴改通車後，使台東往來高屏間更加安全便利，但民眾一再反映沿線因速限紊亂讓用路人相當困擾，對此他多次在立法院交通委員會質詢並具體提案，要求交通部及公路總局研議解決。

公路總局表示，6月20日正式實施速限70公里常態化後，用路人務必遵守行車速限，尤其在隧道內勿超速、勿變換車道，除了有行控中心監控行車狀況，還有測速照相違規取締；至於試辦開放大型重機車計畫，目前尚未核定。

省道台9線南迴改安朔至草埔段，速限將從60公里提升至70公里，並自6月20日正式實施。本報資料照片
省道台9線南迴改安朔至草埔段，速限將從60公里提升至70公里，並自6月20日正式實施。本報資料照片

劉櫂豪 台東

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