11歲少女小露罹癌百日泣訴為什麼是我 記錄片鼓勵病童
「我的治療很辛苦，真的很辛苦，我常常想為什麼是我？」年僅11歲的少女小露，今年一月脖子突然腫起，經檢查確定罹癌，剛開始與父母一家四口真的很難過；小露得知自己生病期間，將兩年無法上學，不停哭泣，她的媽媽、知名部落客「村子裡的凱莉哥」不斷鼓勵陪伴，讓女兒重拾信心，更將小露抗癌百日的過程剪輯成影片，希望能鼓勵一樣的孩子，一起度過難關。
知名部落客「村子裡的凱莉哥」近日在臉書公開大女兒小露罹癌一事，震驚了許多粉絲，也讓大家相當不捨，不過凱莉哥不斷傳遞正向能量，將大家的悲傷化為愛，用樂觀的心為小露加油。
她表示，台灣醫療水準很高，請相信醫療團隊，勿信偏方，也請身體健康狀況許可的人，可以多捐血幫忙更多孩子們的治療順利，因罹癌的孩子一旦缺血就會治療困難。
「村子裡的凱莉哥」將小露辛苦、難熬的過程剪輯成影片，從畫面中可以看到小露的害怕、不安，她說自己很恐懼，但慶幸父母成為她堅強的依靠，告訴她會陪伴她度過；但這過程仍是相當難熬，因為每天有好多針要打，兩手背戳滿針孔，右手打不了換左手繼續打，還有好多藥得吃、常常以醫院為家。
影片以小露的視角向大家述說百日來的心情，一開始無法面對自己的病情，到現在因為爸爸媽媽的陪伴鼓勵，讓她堅持「我會加油；努力治療，等待康復。」
以下為小露想向大家說的話：
Hi，我是小露，我生病了。
今年一月，我的脖子突然腫起來，3月5日，做詳細的檢查，我全身麻醉做切片，手術外緊張到一直哭；媽媽說她在韓劇看到的手術室醫生身材好、又帥，怎麼現實都不一樣，她真的很搞笑。
3月11日，醫生說我兩年不能去上學，因為治療的過程抵抗力會很低，很容易被感染，我很傷心，也很害怕，爸爸、媽媽說會一直陪著我，不要怕，我好沮喪，每天有好多的針要打，好多的藥要吃，我要常常住院。
有時候打針需要全身麻醉，爸爸、媽媽都會擔心的陪在我身邊，等我醒來。有些針的副作用會讓我很不舒服，還會昏昏沉沉，你們知道嗎，生病的人，三分之一的人是被「嚇死」，三分之一的人是被「餓死」，三分之一的人才是「病死」。
媽媽每天都會要我多運動，她說身體快樂的因子多，病會快快好，醫生叔叔和護理師姐姐們都對我很好，但有的時候我還是很想哭，右手打到沒血管打，換左手繼續打；有時候兩隻手臂滿滿的黑青，我好怕我未來兩年的生活只剩下住院、打針、吃藥。不能去上學、不能跟同學們一起畢業，想到這裡我又哭了。
媽媽說我跟別人沒有不一樣，除了不能上學，我比別人多了更多的時間，可以努力做自己想做的事；我們把想法和老師說，老師每週都會給我教學影片，同學們幫我做筆記，很多同學寫卡片給我，我也看很多書，雖然兩隻手常常輪流有點滴，但老師拍給我的每週教學影片，可以讓我住院期間學習，感謝我的老師、和同學，讓我知道沒有被忘記。
因為化療的關係，我的頭髮一直掉，媽媽說治療結束很快會長回來，我好不容易留長的頭髮，雖然捨不得，但我選擇自己剪掉，好短喔，太短了啦；我們把頭髮裝到罐子裡做紀念，媽媽說我真的很勇敢，短髮很漂亮。
可是，頭髮真的掉得太快，每天起床枕頭都有上百根的頭髮，洗頭時，一抓就是一大把掉下，我真的很害怕，媽媽和妹妹每天蒐集我的頭髮，她們說好可愛要做成「頭髮球」，她們的樂天，我感到一點點放鬆。我想趁掉得太醜前，一次剃光它，剃光後，發現跟我小時候好像，爸爸一直誇獎我的光頭太美，連我昏睡的時候都幫我拍好多照片。
治療期間，平均4天就要回去住院一週，每次我都會很崩潰，媽媽說我們就當渡假，有事做，日子很快就過了，台北市百萬夜景看到膩，好難得；我們也常在醫院敷面膜，每次都會嚇到護理師，對於我媽的粗神經，常常讓我哈哈大笑，有時候治療紅血球太低，就會臉色發白，全身軟趴趴，就需要輸血。
媽媽說我像吸血鬼，吸了血唇色就立刻紅潤，她說也要去捐血，因為有很多跟我一樣的孩子需要用血，如果缺血就沒有辦法繼續治療，以後有機會，我也要去捐。
我的治療很辛苦，真的很辛苦，我常常想為什麼是我？很多的針劑和治療，真的好辛苦、好辛苦，可能天主選擇我，讓我看見更多需要幫助的孩子，我會加油；努力治療，等待康復。
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