11歲少女小露罹癌百日泣訴為什麼是我 記錄片鼓勵病童

「我的治療很辛苦，真的很辛苦，我常常想為什麼是我？」年僅11歲的少女小露，今年一月脖子突然腫起，經檢查確定罹癌，剛開始與父母一家四口真的很難過；小露得知自己生病期間，將兩年無法上學，不停哭泣，她的媽媽、知名部落客「村子裡的凱莉哥」不斷鼓勵陪伴，讓女兒重拾信心，更將小露抗癌百日的過程剪輯成影片，希望能鼓勵一樣的孩子，一起度過難關。

知名部落客「村子裡的凱莉哥」近日在臉書公開大女兒小露罹癌一事，震驚了許多粉絲，也讓大家相當不捨，不過凱莉哥不斷傳遞正向能量，將大家的悲傷化為愛，用樂觀的心為小露加油。

她表示，台灣醫療水準很高，請相信醫療團隊，勿信偏方，也請身體健康狀況許可的人，可以多捐血幫忙更多孩子們的治療順利，因罹癌的孩子一旦缺血就會治療困難。

「村子裡的凱莉哥」將小露辛苦、難熬的過程剪輯成影片，從畫面中可以看到小露的害怕、不安，她說自己很恐懼，但慶幸父母成為她堅強的依靠，告訴她會陪伴她度過；但這過程仍是相當難熬，因為每天有好多針要打，兩手背戳滿針孔，右手打不了換左手繼續打，還有好多藥得吃、常常以醫院為家。

影片以小露的視角向大家述說百日來的心情，一開始無法面對自己的病情，到現在因為爸爸媽媽的陪伴鼓勵，讓她堅持「我會加油；努力治療，等待康復。」

以下為小露想向大家說的話：

「村子裡的凱莉哥」將小露辛苦、難熬的過程剪輯成影片，從畫面中可以看到小露的害怕、不安，她說自己很恐懼，但慶幸父母成為她堅強的依靠，告訴她會陪伴她度過。圖／村子裡的凱莉哥授權提供

「村子裡的凱莉哥」將小露辛苦、難熬的過程剪輯成影片，從畫面中可以看到小露的害怕、不安，她說自己很恐懼，但慶幸父母成為她堅強的依靠，告訴她會陪伴她度過。圖／村子裡的凱莉哥授權提供

「村子裡的凱莉哥」將小露辛苦、難熬的過程剪輯成影片，從畫面中可以看到小露的害怕、不安，她說自己很恐懼，但慶幸父母成為她堅強的依靠，告訴她會陪伴她度過。圖／村子裡的凱莉哥授權提供

「村子裡的凱莉哥」將小露辛苦、難熬的過程剪輯成影片，從畫面中可以看到小露的害怕、不安，她說自己很恐懼，但慶幸父母成為她堅強的依靠，告訴她會陪伴她度過。圖／村子裡的凱莉哥授權提供

「村子裡的凱莉哥」將小露辛苦、難熬的過程剪輯成影片，從畫面中可以看到小露的害怕、不安，她說自己很恐懼，但慶幸父母成為她堅強的依靠，告訴她會陪伴她度過。圖／村子裡的凱莉哥授權提供

「村子裡的凱莉哥」將小露辛苦、難熬的過程剪輯成影片，從畫面中可以看到小露的害怕、不安，她說自己很恐懼，但慶幸父母成為她堅強的依靠，告訴她會陪伴她度過。圖／村子裡的凱莉哥授權提供

「村子裡的凱莉哥」將小露辛苦、難熬的過程剪輯成影片，從畫面中可以看到小露的害怕、不安，她說自己很恐懼，但慶幸父母成為她堅強的依靠，告訴她會陪伴她度過。圖／村子裡的凱莉哥授權提供

「村子裡的凱莉哥」將小露辛苦、難熬的過程剪輯成影片，從畫面中可以看到小露的害怕、不安，她說自己很恐懼，但慶幸父母成為她堅強的依靠，告訴她會陪伴她度過。圖／村子裡的凱莉哥授權提供

「村子裡的凱莉哥」將小露辛苦、難熬的過程剪輯成影片，從畫面中可以看到小露的害怕、不安，她說自己很恐懼，但慶幸父母成為她堅強的依靠，告訴她會陪伴她度過。圖／村子裡的凱莉哥授權提供

「村子裡的凱莉哥」將小露辛苦、難熬的過程剪輯成影片，從畫面中可以看到小露的害怕、不安，她說自己很恐懼，但慶幸父母成為她堅強的依靠，告訴她會陪伴她度過。圖／村子裡的凱莉哥授權提供

「村子裡的凱莉哥」將小露辛苦、難熬的過程剪輯成影片，從畫面中可以看到小露的害怕、不安，她說自己很恐懼，但慶幸父母成為她堅強的依靠，告訴她會陪伴她度過。圖／村子裡的凱莉哥授權提供

「村子裡的凱莉哥」將小露辛苦、難熬的過程剪輯成影片，從畫面中可以看到小露的害怕、不安，她說自己很恐懼，但慶幸父母成為她堅強的依靠，告訴她會陪伴她度過。圖／村子裡的凱莉哥授權提供

「村子裡的凱莉哥」將小露辛苦、難熬的過程剪輯成影片，從畫面中可以看到小露的害怕、不安，她說自己很恐懼，但慶幸父母成為她堅強的依靠，告訴她會陪伴她度過。圖／村子裡的凱莉哥授權提供

「村子裡的凱莉哥」將小露辛苦、難熬的過程剪輯成影片，從畫面中可以看到小露的害怕、不安，她說自己很恐懼，但慶幸父母成為她堅強的依靠，告訴她會陪伴她度過。圖／村子裡的凱莉哥授權提供