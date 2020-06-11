今年國慶連假開始 中華郵政：郵局連假首日不再營業

為讓員工返鄉，中華郵政公司上周拍板，自今年國慶連假起，三天以上連假，連假首日若非國定假日，284個郵局窗口得以放假，不需要再營業。

中華郵政目前針對三天以上連假，若連假首日不是國定假日當天，會比照周六營業模式，全台會有284郵局上班半天，從上午9時營業到中午12時，到了連假次日才會放假。

以今年1月23日小年夜是彈性放假日來說，中華郵政要求這284間郵局上班，在當時就引發員工不滿。中華郵政隨後表示，小年夜是否上班會尊重員工意願，不強迫，有上班員工也會按勞基法規定給予加班費，仍舊迎來質疑聲浪。

有了小年夜上班爭議，加上往年連假首日部分員工要上班，中華郵政企業工會發函希望公司改善。

工會說，疫情期間員工都很辛苦，公司更應體恤其辛勞，給予適當休假。工會也說，現在除了每周六284間郵局營業外，去年11月起六都也有加設星光（夜間）郵局，相信能滿足民眾所需，希望公司能夠更加重視員工權益，不要剝奪員工連假和親友相聚機會。

對此，中華郵政總經理江瑞堂說，經檢視，連續假期首日業務量只有平常的三分之二，甚至有時候連三成、四成都不到，整體來說來客率有限。

江瑞堂說，考量住在中南部員工有返鄉需求，加上員工意識抬頭，不想要員工因為連假首日有營業而很趕，上周拍板連假首日若非國定假日當天，不用再比照周六模式營業，也已通知工會。

江瑞堂說，今年國慶是10月9日到10月11日，9日周五當天並非國慶連假當天，所以適用新的營業模式，之後碰到的連假如果也是相同狀況，同樣適用。

一名員工向本報表示，自己就是南部人，很謝謝公司願意體諒員工想家的心，之後也會更期待連假的到來。