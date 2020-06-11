600元「藝FUN券」限量200萬份開搶 7月22日開放先載APP

為了振興藝文產展，文化部搭配三倍券加碼推出價值新台幣600元的「藝FUN券」，將採電子票券方式發行，且以「藝文專用、不限區域使用」為原則。文化部文創發展司司長陳悅宜今在行政院會後記者會上表示，「藝FUN券」於7月22日開始發行，在此之前會先開放民眾下載APP，首波經費有限發行200萬份，但若叫好叫座，未來會爭取專案處理。

文化部今赴行政院會報告「藝FUN券」相關規劃。文化部指出，在行政院特別預算支持下，將投入12億元作為加碼三倍券使用，共計發行200萬份，每份600元的「藝FUN券」，我國國民及領有居留證之外籍配偶、新住民皆可透過智慧型手機下載APP並完成認證後，獲取600元電子票券，一人一機限領取一次。持有電子票券的民眾則可於「藝文展演場館及音樂展演空間」、「書店及唱片行」、「電影院」及「藝文展演預購票券」等，全台超過1萬家以上店家使用。

文化部表示，除了「藝文展演場館及音樂展演空間」、「書店及唱片行」、「電影院」及「藝文展演預購票券」等，其餘如工藝、文創等個人工作室，只要具有稅籍等相關資格，就可申請經文化部審核後，加入「藝FUN券」適用店家。

陳悅宜今在行政院會後記者會上表示，「藝FUN券」於7月22日開始發行，使用期限至今年12月31日止，預計7月22日前開放民眾下載，當天可登錄資料，且為了確保網路流量順暢，也積極測試系統，目前備妥33台伺服器，1小時可供120萬人上網下載登錄，不過首波經費有限，發行200萬份，但若上路後叫好叫座，未來會爭取專案處理。

行政院長蘇貞昌則表示，交通部、文化部分別就「振興國旅」以及「振興藝文」兩大方案提出報告，希望各部會都能一棒接一棒，還有什麼都可以端出來，不斷提出活絡產業發展的好方法。