非工業鍋爐改造汰換補助 環保署宣布有條件延長

為改善空氣品質，環保署106年起補助改造或汰換非工業鍋爐，原本補助只到去年6月30日，環保署今天修正發布「改造或汰換鍋爐補助辦法」，有條件延長補助期限，已申請延長適用鍋爐排放標準的業者，及尚未申請補助但今年7月1日前改善完成並符合排放標準，都可申請補助。

環保署表示，鍋爐補助辦法2017年4月13日發布施行後，截至去年底，非工業鍋爐改善數已達1181座數，主要受補助對象包括學校、醫療機構、旅宿業，已多改為使用低汙染燃料或電能加熱設備。

環保署說，原先規畫非工業鍋爐補助僅至去年6月30日，由於鍋爐排放標準施行日期為今年7月1日，不過根據該標準規定，公私場所既存鍋爐若因工程施作改善時間較長，或所在地區管線鋪設需要較長時間，可申請延長適用排放標準。本次修正鍋爐補助辦法，讓上述申請延長適用標準對象，及先前來不及申請補助對象但今年7月1日前完成改善者，均給予補助。

補助金額為汰換每座鍋爐費用的49%，補助上限調降為30萬元，但小型鍋爐多位於住宅區，若汰換為不會排放空氣汙染物的電能加熱設備，可維持補助上限50萬元。

環保署說，已依鍋爐排放標準第6條第1項申請延長改善期限的補助對象，須於核定改善期限屆滿前，完成改善並符合排放標準，最遲可於2022年7月31日向當地環保局申請。其餘補助對象應於今年7月1日前完成改善並符合排放標準，最遲須於今年12月31日申請補助。

業者可參考「申請案件審查項目檢核表」自我檢核是否屬本次補助對象，補助申請參考格式可至環保署固定汙染源管制資訊網下載文件專區（ https://ernet.epa.gov.tw/ ）。