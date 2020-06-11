美國第一家鼎泰豐歇業！台灣總部：尊重當地經營團隊

抵不住疫情衝擊，美國開幕20年、第一家鼎泰豐決定永久歇業。官方臉書粉絲專頁上指出，「今年是這個地點的20周年，使這一決定變得更加令人心碎」。台灣鼎泰豐總部指出，北美鼎泰豐由創辦人家族經營，決定權交當地團隊；至於全球其他分店，「目前皆配合各地政府政策，沒有其他歇業計畫」。

鼎泰豐在美國的創始店位於亞凱迪亞南Baldwin大道，歇業消息一出，不少饕客紛紛表示惋惜與難過，有人說「在這裡度過很多的歡樂時光，見證人生重要時刻，如今落幕，真的很難過」，也喊話「希望其他分店不要跟著關閉」。

據了解，美國第一家鼎泰豐歇業主因，主要是受疫情影響，加上防疫量能考量，因美國政府規定，餐飲業服務人員需戴手套、口罩與護目鏡，美國創始店車程約3分鐘就有一家分店，加上此店已有20年歷史、設備就老舊，因此決定關店。

鼎泰豐在美國共直營12家店，其他海外市場則是採取加盟方式，目前在全球15個國家地區都有鼎泰豐分店，有超過155家分店。台灣總部指出，目前沒有其他歇業或暫停營業計劃，將全力配合各地政府政策。

台灣鼎泰豐總部指出，3、4月疫情嚴重時期，鼎泰豐全台連鎖門市也大受衝擊，來客數減少約三成，5月陸續回溫，相較4月成長三成五，但因少了國際旅客，仍未達之前水準。