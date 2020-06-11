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影／久坐1小時=抽兩根菸 顧打拚不運動一個月少活2天

聯合報 / 記者陳婕翎／即時報導
韻律體操國手「體育妖精」宋語涵（右）及籃球國手林正（左）現場示範「宅運動」，只需準備兩瓶礦泉水，運用隨手可得的毛巾、彈力帶等物品，連林正都認證「運動程度不輸健身房。」記者陳婕翎／攝影
韻律體操國手「體育妖精」宋語涵（右）及籃球國手林正（左）現場示範「宅運動」，只需準備兩瓶礦泉水，運用隨手可得的毛巾、彈力帶等物品，連林正都認證「運動程度不輸健身房。」記者陳婕翎／攝影

我國「國民健康訪問調查」發現，國人每日平均久坐5.9小時，若根據澳大利亞2011年研究所述，久坐1小時等於抽兩根菸，會減少約22分鐘的平均餘命，換句話說，如每天上班8小時久坐不動，上班族只顧打拚、不運動，一個月恐少活2天，久坐者需靠每天運動30分鐘延長壽命。

據世界衛生組織（WHO）建議，每人每周需身體活動量至少做到中度有氧運動150分鐘，但國健署副署長賈淑麗表示，106年「國民健康訪問調查」及108年教育部體育署「運動現況調查」 發現，高達47.3%國人每周身體活動量未達WHO建議標準，沒時間做運動是最常見的藉口。

運動可提升肺活量、避免肥胖，增加氧氣消耗及血液循環，降低心血管疾病及三高風險，賈淑麗說，運動不足是排行第四名致命隱形殺手；國立體育大學運動與健康科學院院長湯文慈說，每天運動30分鐘，其實可以利用零碎時間，分階段執行積少成多，運動效果一樣好。

湯文慈表示，很多為了打拚而忘記運動重要性的30至40歲上班族，誤以為退休後在運動還來得及，事實上，40歲以前是存股本及保留肌肉抗老化的黃金時期，研究指出，適度運動可以增強防護力，只需準備兩瓶礦泉水或毛巾，就能在家達到運動效果。

為鼓勵民眾隨時隨地找時間運動，國健署邀請韻律體操國手「體育妖精」宋語涵及籃球國手林正現場示範5招式「宅運動」，無需特殊裝備，不受場地的限制，只需準備兩瓶礦泉水，運用隨手可得的毛巾、彈力帶等物品，就能隨時隨地健身，連林正都認證「運動程度不輸健身房。」

●居家協調訓練-推推球運動：爸爸和小朋友一起推著彈力球走，訓練小朋友的大肌肉群及手部肌肉與身體協調。

●居家爆發力與協調訓練-反向跳運動：親子一起玩雙人反向跳，可以訓練雙腳爆發力和身體協調性，還可以互相挑戰，看誰的耐力比較好，提升運動的樂趣。

●居家肌力訓練-深蹲運動：手握彈力帶兩側末端，兩腳分開與肩同寬，踩住彈力帶往下蹲，可以強化下肢肌力，也可以親子面對面一起做，增加默契。

●居家心肺及肌耐力訓練-跑步機：手扶穩桌子或家具，穿運動鞋各踩一條抹布來回移動，以訓練下肢肌群為主，核心為輔，過程中手部不能離開扶手，以保持安全。

●居家下肢肌耐力訓練-坐式健身車：左右手維持不動，雙膝輪流輕頂礦泉水，可以訓練上肢、核心及下肢肌力，只要2瓶礦泉水，運動6分鐘，消耗約32卡熱量。

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