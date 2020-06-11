25歲胖胖女姿勢不良 椎間盤破裂右下肢麻急求醫

一名年僅25歲的年輕女子，因體型偏肥胖，且經常以彎腰姿勢工作，2年前就發現患有椎間盤突出毛病，但覺得還可忍受，選擇復健及藥物治療；今年春節後，她右下肢麻木疼痛感加劇，於是向衛生福利部苗栗醫院神經外科求診，經核磁共振檢查發現她的椎間盤突出更嚴重，還破了出來往上游移，卡住腰椎第4神經根。

醫師評估後為她安排新式微創脊椎內視鏡手術，術中除了移除原本中央突出的椎間盤，還將破裂的椎間盤順利移除，移除瞬間病人隨即表示右下肢的麻痛消失了，術後症狀幾乎完全改善，第2天就開心出院返家；術後3個月追蹤核磁共振發現病人的腰椎神經幾乎回到正常不受壓迫的狀態，而突出的椎間盤也幾乎消失。

苗醫醫院神經外科醫師吳聖文表示，椎間盤突出是常見的脊椎疾病，大部分患者可透過藥物、復健、姿勢改善，甚至是神經阻斷術等治療獲得症狀控制；但如果椎間盤壓力太大，破裂出來卡在神經根旁邊，此時通常需要接受手術治療，取出破裂椎間盤。

吳聖文指出，目前新式的脊椎內視鏡手術，安全性高，傷口小於1公分，出血量少，恢復快，通常住院1天即可返家，透過內視鏡清楚的解析度，可安全的夾除病灶，從側面進入的內視鏡手術採局部麻醉進行，病人與醫師在手術過程中隨時互動，大大提升安全性。另外，由於體型肥胖的病人，脂肪組織肥厚，會增加傳統手術的困難度，對醫師來說也是一項挑戰，但改採新式微創脊椎內視鏡手術，幾乎不受體型影響，一樣可以在不到1公分的傷口下安全的移除病灶。