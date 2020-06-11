快訊

搶救中！台鐵北屯高架橋傳2工人中毒 受困10公尺深管線內

撐不住了！開業20年 美國首家鼎泰豐宣布結束營業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

端節連假旅遊人潮將爆發 北部及桃竹替代路看這裡

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
端午節連假來臨，公路總局規畫建議桃園市用路人多多利用台61線（見圖）及高鐵平面台31線，做為桃園與台北、新竹間往返替代道路。記者曾增勳／翻攝
端午節連假來臨，公路總局規畫建議桃園市用路人多多利用台61線（見圖）及高鐵平面台31線，做為桃園與台北、新竹間往返替代道路。記者曾增勳／翻攝

今年端午節本月25日起4天連續假期將至，隨疫情解封，民眾安排旅遊消費爆發，交通部公路總局第一區養護工程處今天上午表示，因應端午節連假出遊人潮，規畫北部地區中短程旅遊交通替代道路，桃園市用路人可利用台61線及高鐵平面台31線道路，做為桃園地區與台北、新竹間往返替代道路。

公路總局第一區養工處表示，台61西濱快速道北部路段（新竹市區除外）都已通車，可串接北部的台64、66、68線快速道系統，與國1、國3系統形成區域路網，成為桃園、新北、新竹連假的短程運輸走廊，民眾可利用通往西濱沿線各漁港、濕地相關觀光遊憩景點。

桃園台66線銜接國1的平鎮系統交流道，自6月25、26日兩天封閉南下國1匝道，預定經台66線銜接國1號南下用路人，請在台66線平鎮交流道或新屋交流道，銜接平面道路前往國1幼獅交流道南下。新竹台68線西行銜接台15線的南寮交流道，6月24日晚間21時起，封閉左轉南下車道；台61線苗栗、竹南路段銜接國3號的西濱交

流道，6月27、28日兩天封閉北上匝道，請用路人可續行台61線到前方86K附近香山交流道走國3北上。

國1中山高湖口到新竹路段，預估連假期間為易嚴重壅塞路段，第一養一處規畫台31線及台1線為往返桃園、新竹的短程國道替代道路，並建議民眾改道行駛，避開國1壅塞路段。

因應連假國5可能壅塞，建議北部地區往返宜蘭民眾改道行駛台2線、台9線及台2丙線等省道替代路線，台2丙線基福公路沿線風景優美，暖東峽谷、十分瀑布、平溪天燈及貢寮等景點吸引遊客，公路總局會在台2丙線，設置多處電子看板（CMS）告知車主即時路況，疏導交通。

端午節連假來臨，公路總局規畫建議桃園市用路人多多利用台61線（見圖）及高鐵平面台31線，做為桃園與台北、新竹間往返替代道路。記者曾增勳／翻攝
端午節連假來臨，公路總局規畫建議桃園市用路人多多利用台61線（見圖）及高鐵平面台31線，做為桃園與台北、新竹間往返替代道路。記者曾增勳／翻攝
端午節連假來臨，公路總局規畫建議北部用路人以台1線做為國1湖口、新竹易壅塞路段，做為往返桃園、新竹的替代道路。記者曾增勳／翻攝
端午節連假來臨，公路總局規畫建議北部用路人以台1線做為國1湖口、新竹易壅塞路段，做為往返桃園、新竹的替代道路。記者曾增勳／翻攝
端午節連假來臨，公路總局規畫建議北部用路人以台3線做為國3大溪、土城易壅塞路段，做為往返桃園、新北的替代道路。記者曾增勳／翻攝
端午節連假來臨，公路總局規畫建議北部用路人以台3線做為國3大溪、土城易壅塞路段，做為往返桃園、新北的替代道路。記者曾增勳／翻攝

新竹 連假 替代道路

延伸閱讀

國旅爆發！ 台鐵端午票狂賣28萬張

閒置空間變籃球場、遊具… 西濱聯絡道橋下 休憩新天地

新竹竟有「排隊美食」 他路過看傻：40年第一次見這景象

HBL乙級／新竹一家親 光復見證竹商奪首冠

相關新聞

鸚鵡颱風恐明天形成 太平洋高壓阻擋它偏北

中央氣象局說，菲律賓東邊海邊的熱帶擾動，明天白天進入南海環境有利於它的發展，可能從熱帶性低氣壓增強為颱風鸚鵡，不過在太平...

上午9時38分 宜蘭外海規模5.2有感地震

上午9時38分，宜蘭外海發生規模5.3有感地震，地震深度70.0公里。

忘記出國的感覺？松機推「出入境體驗活動」 不只能登機還有新設施開箱

新冠肺炎疫情衝擊全球，出國旅遊成為一種期盼。松山國際機場宣布將於7月2日起陸續舉辦三場「出入國境體驗活動」。松機說，不能...

好熱！ 今中午前後花蓮縣縱谷防高溫 紫外線甚至危險級

中央氣象局說，今天天氣晴朗炎熱，中午前後花蓮縣縱谷為有36度以上的黃色燈號。提醒在花蓮縣的民眾減少戶外活動及勞動，避免劇...

每一場瘟疫 都是財富重分配的起點 誰是「新冠貧民」？

疫情海嘯無情席捲，全台400多萬人忙著申請紓困，但金字塔頂端的人不但不曾動搖，還抓準機會大玩金錢遊戲。

端節連假旅遊人潮將爆發 北部及桃竹替代路看這裡

今年端午節本月25日起4天連續假期將至，隨疫情解封，民眾安排旅遊消費爆發，交通部公路總局第一區養護工程處今天上午表示，因...

含禁用化學物質「滅蟻樂」 10件環境用藥遭裁處下架

環保署化學局今天公布，2019年抽驗環境用藥，查獲未經查驗登記偽造環境用藥32件，其中10件經檢驗含有公告禁止含有成分，...

擊敗「都會污染」！ 外送機車族抗空污超前部署

現代人不論處在室內外，總難避免飄散於空氣中的髒污，這種眼睛看不到的污染物，一不留神就遍布全身上下，不僅身上衣物成為「粉塵滿滿的大平台」，沒有遮蔽的皮膚甚至會因為污染物的停留而變髒變醜，想要避免這些污染物？那麼你得繼續看下去！

下周油價繼續漲！估汽、柴油每公升各調漲1.7及1.8元

快去加油，下周油價繼續漲！因OPEC+7月維持5、6月減產目的，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及...

星宇公布7月航班 澳門每周3班、宿霧延至10月25日開航

星宇航空稍早公布7月份客運航班規畫，澳門航線每周三班，周二、周五、周日飛航，並調整以早班機JX201/JX202往返，早...

無障礙電梯規畫為專用 運研所：恐形成另一種不平等

多數民眾搭捷運時會把博愛座留給高齡或帶小孩的乘客，使用手扶梯時把左邊留給趕時間的人通行，然而這樣的禮讓精神沒有延伸到無障...

禮讓僅限博愛座？ 輪椅、推娃娃車搭無障礙電梯等較久

公共運輸場站的無障礙電梯雖以無障礙為名，但運研所一項研究發現，身障人士、推娃娃車等族群等候電梯機率高於其他人，因為在有禮...

熱門新聞

扯！台鐵車廂今傳「無人駕駛」 基層：非首次溜逸事故

他做工一天賺4300元被嫌又髒又臭 網友驚：年薪破百萬

三倍振興券將上路 中華郵政規畫全台1299間郵局周六加班

樓下住戶菸味飄上樓怎辦？ 內行人曝方法一下沒菸味

撞見「小姑介紹異性朋友給丈夫」 妻怒：不是開玩笑就是沒道德

醫師工會聲明反對自付差額上限 健保署緊急澄清

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。