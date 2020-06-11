端節連假旅遊人潮將爆發 北部及桃竹替代路看這裡

今年端午節本月25日起4天連續假期將至，隨疫情解封，民眾安排旅遊消費爆發，交通部公路總局第一區養護工程處今天上午表示，因應端午節連假出遊人潮，規畫北部地區中短程旅遊交通替代道路，桃園市用路人可利用台61線及高鐵平面台31線道路，做為桃園地區與台北、新竹間往返替代道路。

公路總局第一區養工處表示，台61西濱快速道北部路段（新竹市區除外）都已通車，可串接北部的台64、66、68線快速道系統，與國1、國3系統形成區域路網，成為桃園、新北、新竹連假的短程運輸走廊，民眾可利用通往西濱沿線各漁港、濕地相關觀光遊憩景點。

桃園台66線銜接國1的平鎮系統交流道，自6月25、26日兩天封閉南下國1匝道，預定經台66線銜接國1號南下用路人，請在台66線平鎮交流道或新屋交流道，銜接平面道路前往國1幼獅交流道南下。新竹台68線西行銜接台15線的南寮交流道，6月24日晚間21時起，封閉左轉南下車道；台61線苗栗、竹南路段銜接國3號的西濱交

流道，6月27、28日兩天封閉北上匝道，請用路人可續行台61線到前方86K附近香山交流道走國3北上。

國1中山高湖口到新竹路段，預估連假期間為易嚴重壅塞路段，第一養一處規畫台31線及台1線為往返桃園、新竹的短程國道替代道路，並建議民眾改道行駛，避開國1壅塞路段。