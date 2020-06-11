快訊

搶救中！台鐵北屯高架橋傳2工人中毒 受困10公尺深管線內

撐不住了！開業20年 美國首家鼎泰豐宣布結束營業

含禁用化學物質「滅蟻樂」 10件環境用藥遭裁處下架

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
2019年查獲禁用環境用藥產品。圖／環保署化學局提供
2019年查獲禁用環境用藥產品。圖／環保署化學局提供

環保署化學局今天公布，2019年抽驗環境用藥，查獲未經查驗登記偽造環境用藥32件，其中10件經檢驗含有公告禁止含有成分，且為斯德哥爾摩公約列管的持久性有機汙染物化學物質「滅蟻樂」，不合格商品均已依環境用藥管理法裁處，並要求限期下架改善。

為保障消費者選用合法安全有效的環境用藥，化學局每年訂定環境用藥查核計畫，函請各地方政府環保局執行。

化學局表示，2019年環保機關查核環境用藥廣告、標示、偽藥及抽驗有效成分含量共計3萬7247件，合格率99%。

化學局表示，其中環境用藥廣告9409件，違法網路廣告152件，處分金額共469萬元，違法樣態大多數是民眾無照在電商通路平台廣告販售日本進口的防蚊掛片。標示查核2萬7379件，不合格計290件；抽驗137件環境用藥有效成分含量均合格。

化學局說，只有合法環境用藥業者才能廣告合法環境用藥，除了環境用藥產品須有環保署核准的「環署衛製字第○○○○號」、「環署衛輸字第○○○○號」或「環衛藥防蟲字第○○○號」等字號以外，廣告者亦須取得環境用藥販賣業許可執照「環藥販賣字第○-○○號」。

化學局說，民眾無照在電商平台廣告販賣國外進口的防蚊掛片，可處6萬至30萬元罰鍰。可透過環境用藥許可證及病媒防治業網路查詢系統（ https://mdc.epa.gov.tw/PublicInfo/ ），輸入產品名稱或許可證字號，即可查詢所選購的環境用藥是否合法登記及來源，也可查詢合法的病媒防治業及環境用藥販賣業。

若要了解安全用藥知識或查詢不合格環境用藥商品資訊，可至「環境用藥安全使用宣導網站」（ https://topic.epa.gov.tw/evsu/mp-8.html ）瀏覽。

廣告 抽驗 電商

延伸閱讀

違法網拍環境用藥 108年共罰469萬元

我的防蚊妙招／捕蝶網超實用 蚊子手到擒來

環署大修裁罰準則 空汙數據造假最高罰2千萬

NBA／展望暴龍復賽前景 席亞康：團隊化學效應一直都在

相關新聞

鸚鵡颱風恐明天形成 太平洋高壓阻擋它偏北

中央氣象局說，菲律賓東邊海邊的熱帶擾動，明天白天進入南海環境有利於它的發展，可能從熱帶性低氣壓增強為颱風鸚鵡，不過在太平...

上午9時38分 宜蘭外海規模5.2有感地震

上午9時38分，宜蘭外海發生規模5.3有感地震，地震深度70.0公里。

忘記出國的感覺？松機推「出入境體驗活動」 不只能登機還有新設施開箱

新冠肺炎疫情衝擊全球，出國旅遊成為一種期盼。松山國際機場宣布將於7月2日起陸續舉辦三場「出入國境體驗活動」。松機說，不能...

好熱！ 今中午前後花蓮縣縱谷防高溫 紫外線甚至危險級

中央氣象局說，今天天氣晴朗炎熱，中午前後花蓮縣縱谷為有36度以上的黃色燈號。提醒在花蓮縣的民眾減少戶外活動及勞動，避免劇...

每一場瘟疫 都是財富重分配的起點 誰是「新冠貧民」？

疫情海嘯無情席捲，全台400多萬人忙著申請紓困，但金字塔頂端的人不但不曾動搖，還抓準機會大玩金錢遊戲。

端節連假旅遊人潮將爆發 北部及桃竹替代路看這裡

今年端午節本月25日起4天連續假期將至，隨疫情解封，民眾安排旅遊消費爆發，交通部公路總局第一區養護工程處今天上午表示，因...

含禁用化學物質「滅蟻樂」 10件環境用藥遭裁處下架

環保署化學局今天公布，2019年抽驗環境用藥，查獲未經查驗登記偽造環境用藥32件，其中10件經檢驗含有公告禁止含有成分，...

擊敗「都會污染」！ 外送機車族抗空污超前部署

現代人不論處在室內外，總難避免飄散於空氣中的髒污，這種眼睛看不到的污染物，一不留神就遍布全身上下，不僅身上衣物成為「粉塵滿滿的大平台」，沒有遮蔽的皮膚甚至會因為污染物的停留而變髒變醜，想要避免這些污染物？那麼你得繼續看下去！

下周油價繼續漲！估汽、柴油每公升各調漲1.7及1.8元

快去加油，下周油價繼續漲！因OPEC+7月維持5、6月減產目的，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及...

星宇公布7月航班 澳門每周3班、宿霧延至10月25日開航

星宇航空稍早公布7月份客運航班規畫，澳門航線每周三班，周二、周五、周日飛航，並調整以早班機JX201/JX202往返，早...

無障礙電梯規畫為專用 運研所：恐形成另一種不平等

多數民眾搭捷運時會把博愛座留給高齡或帶小孩的乘客，使用手扶梯時把左邊留給趕時間的人通行，然而這樣的禮讓精神沒有延伸到無障...

禮讓僅限博愛座？ 輪椅、推娃娃車搭無障礙電梯等較久

公共運輸場站的無障礙電梯雖以無障礙為名，但運研所一項研究發現，身障人士、推娃娃車等族群等候電梯機率高於其他人，因為在有禮...

熱門新聞

扯！台鐵車廂今傳「無人駕駛」 基層：非首次溜逸事故

他做工一天賺4300元被嫌又髒又臭 網友驚：年薪破百萬

三倍振興券將上路 中華郵政規畫全台1299間郵局周六加班

樓下住戶菸味飄上樓怎辦？ 內行人曝方法一下沒菸味

撞見「小姑介紹異性朋友給丈夫」 妻怒：不是開玩笑就是沒道德

醫師工會聲明反對自付差額上限 健保署緊急澄清

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。