含禁用化學物質「滅蟻樂」 10件環境用藥遭裁處下架

環保署化學局今天公布，2019年抽驗環境用藥，查獲未經查驗登記偽造環境用藥32件，其中10件經檢驗含有公告禁止含有成分，且為斯德哥爾摩公約列管的持久性有機汙染物化學物質「滅蟻樂」，不合格商品均已依環境用藥管理法裁處，並要求限期下架改善。

為保障消費者選用合法安全有效的環境用藥，化學局每年訂定環境用藥查核計畫，函請各地方政府環保局執行。

化學局表示，2019年環保機關查核環境用藥廣告、標示、偽藥及抽驗有效成分含量共計3萬7247件，合格率99%。

化學局表示，其中環境用藥廣告9409件，違法網路廣告152件，處分金額共469萬元，違法樣態大多數是民眾無照在電商通路平台廣告販售日本進口的防蚊掛片。標示查核2萬7379件，不合格計290件；抽驗137件環境用藥有效成分含量均合格。

化學局說，只有合法環境用藥業者才能廣告合法環境用藥，除了環境用藥產品須有環保署核准的「環署衛製字第○○○○號」、「環署衛輸字第○○○○號」或「環衛藥防蟲字第○○○號」等字號以外，廣告者亦須取得環境用藥販賣業許可執照「環藥販賣字第○-○○號」。

化學局說，民眾無照在電商平台廣告販賣國外進口的防蚊掛片，可處6萬至30萬元罰鍰。可透過環境用藥許可證及病媒防治業網路查詢系統（ https://mdc.epa.gov.tw/PublicInfo/ ），輸入產品名稱或許可證字號，即可查詢所選購的環境用藥是否合法登記及來源，也可查詢合法的病媒防治業及環境用藥販賣業。

若要了解安全用藥知識或查詢不合格環境用藥商品資訊，可至「環境用藥安全使用宣導網站」（ https://topic.epa.gov.tw/evsu/mp-8.html ）瀏覽。