快訊

搶救中！台鐵北屯高架橋傳2工人中毒 受困10公尺深管線內

撐不住了！開業20年 美國首家鼎泰豐宣布結束營業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鸚鵡颱風恐明天形成 太平洋高壓阻擋它偏北

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
中央氣象局預估熱帶性低氣壓通過呂宋島後進入南海，不會直接影響台灣。圖／中央氣象局提供
中央氣象局預估熱帶性低氣壓通過呂宋島後進入南海，不會直接影響台灣。圖／中央氣象局提供

中央氣象局說，菲律賓東邊海邊的熱帶擾動，明天白天進入南海環境有利於它的發展，可能從熱帶性低氣壓增強為颱風鸚鵡，不過在太平洋高壓勢力影響下，路徑應不會北偏，也就是說不直接影響台灣，也不會發布海上颱風警報。

氣象局預報員陳伊秀表示，這個熱帶擾動的路徑預測變化不大，將往西北偏西，通過呂宋島、朝南海移動，最後進入中國大陸陸地。因為明、後天太平洋高壓勢力強，會阻擋它偏北，對台灣是帶來間接影響。

強度方面，今明天可能變成熱帶性低氣壓，或許明天白天進入南海時，因環境場較有利它的發展，是有機會增強為颱風。陳伊秀說，不過它的生命期會較短，大約下周日的下午或晚上進大陸陸地，結構就會被破壞。周五、周六台灣南部、東半部海域的浪會增大。

陳伊秀說，這個熱擾動或熱帶性低氣壓於周五、周六及周日間接影響花蓮、台東及恆春半島，不過距離有6、700公里遠，增強為颱風也不會發布海警。她說，本周末環境風場轉為偏東南風，迎風面的花東、恆春半島會有水氣，不過不是全天降以，是短暫陣雨或雷雨。

要注意的是，風場改變，迎風面轉有雨，西半部反而因為中央山脈阻隔的關係，發生沉降效應，明天至下周日台南、高雄、屏東可能出現36、37度的高溫。也算是颱風的間接影響。中午過後因為熱對流，各地山區都容易有雷陣雨。

陳伊秀表示，下周台灣附近風場回到西南風，迎風面的中南部可能有局部陣雨，其他地區留意午後雷陣雨。因為有局部降雨，應不會有像明後天的36、37度，大概在32度到34度，接近35度左右。沒有下雨時會感到悶熱。

颱風 南海 氣象局

延伸閱讀

怪颱是如何產生的？颱風與臺灣的十種糾纏方式

熱擾動有發展颱風潛力 明晚至周六距離台灣相對較近

鸚鵡颱風有機會周五生成 氣象局：花東恆春半島有雨

颱風季節將屆 台東三和漁場收網

相關新聞

鸚鵡颱風恐明天形成 太平洋高壓阻擋它偏北

中央氣象局說，菲律賓東邊海邊的熱帶擾動，明天白天進入南海環境有利於它的發展，可能從熱帶性低氣壓增強為颱風鸚鵡，不過在太平...

上午9時38分 宜蘭外海規模5.2有感地震

上午9時38分，宜蘭外海發生規模5.3有感地震，地震深度70.0公里。

忘記出國的感覺？松機推「出入境體驗活動」 不只能登機還有新設施開箱

新冠肺炎疫情衝擊全球，出國旅遊成為一種期盼。松山國際機場宣布將於7月2日起陸續舉辦三場「出入國境體驗活動」。松機說，不能...

好熱！ 今中午前後花蓮縣縱谷防高溫 紫外線甚至危險級

中央氣象局說，今天天氣晴朗炎熱，中午前後花蓮縣縱谷為有36度以上的黃色燈號。提醒在花蓮縣的民眾減少戶外活動及勞動，避免劇...

每一場瘟疫 都是財富重分配的起點 誰是「新冠貧民」？

疫情海嘯無情席捲，全台400多萬人忙著申請紓困，但金字塔頂端的人不但不曾動搖，還抓準機會大玩金錢遊戲。

端節連假旅遊人潮將爆發 北部及桃竹替代路看這裡

今年端午節本月25日起4天連續假期將至，隨疫情解封，民眾安排旅遊消費爆發，交通部公路總局第一區養護工程處今天上午表示，因...

含禁用化學物質「滅蟻樂」 10件環境用藥遭裁處下架

環保署化學局今天公布，2019年抽驗環境用藥，查獲未經查驗登記偽造環境用藥32件，其中10件經檢驗含有公告禁止含有成分，...

擊敗「都會污染」！ 外送機車族抗空污超前部署

現代人不論處在室內外，總難避免飄散於空氣中的髒污，這種眼睛看不到的污染物，一不留神就遍布全身上下，不僅身上衣物成為「粉塵滿滿的大平台」，沒有遮蔽的皮膚甚至會因為污染物的停留而變髒變醜，想要避免這些污染物？那麼你得繼續看下去！

下周油價繼續漲！估汽、柴油每公升各調漲1.7及1.8元

快去加油，下周油價繼續漲！因OPEC+7月維持5、6月減產目的，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及...

星宇公布7月航班 澳門每周3班、宿霧延至10月25日開航

星宇航空稍早公布7月份客運航班規畫，澳門航線每周三班，周二、周五、周日飛航，並調整以早班機JX201/JX202往返，早...

無障礙電梯規畫為專用 運研所：恐形成另一種不平等

多數民眾搭捷運時會把博愛座留給高齡或帶小孩的乘客，使用手扶梯時把左邊留給趕時間的人通行，然而這樣的禮讓精神沒有延伸到無障...

禮讓僅限博愛座？ 輪椅、推娃娃車搭無障礙電梯等較久

公共運輸場站的無障礙電梯雖以無障礙為名，但運研所一項研究發現，身障人士、推娃娃車等族群等候電梯機率高於其他人，因為在有禮...

熱門新聞

扯！台鐵車廂今傳「無人駕駛」 基層：非首次溜逸事故

他做工一天賺4300元被嫌又髒又臭 網友驚：年薪破百萬

三倍振興券將上路 中華郵政規畫全台1299間郵局周六加班

樓下住戶菸味飄上樓怎辦？ 內行人曝方法一下沒菸味

撞見「小姑介紹異性朋友給丈夫」 妻怒：不是開玩笑就是沒道德

醫師工會聲明反對自付差額上限 健保署緊急澄清

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。