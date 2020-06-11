鸚鵡颱風恐明天形成 太平洋高壓阻擋它偏北

中央氣象局說，菲律賓東邊海邊的熱帶擾動，明天白天進入南海環境有利於它的發展，可能從熱帶性低氣壓增強為颱風鸚鵡，不過在太平洋高壓勢力影響下，路徑應不會北偏，也就是說不直接影響台灣，也不會發布海上颱風警報。

氣象局預報員陳伊秀表示，這個熱帶擾動的路徑預測變化不大，將往西北偏西，通過呂宋島、朝南海移動，最後進入中國大陸陸地。因為明、後天太平洋高壓勢力強，會阻擋它偏北，對台灣是帶來間接影響。

強度方面，今明天可能變成熱帶性低氣壓，或許明天白天進入南海時，因環境場較有利它的發展，是有機會增強為颱風。陳伊秀說，不過它的生命期會較短，大約下周日的下午或晚上進大陸陸地，結構就會被破壞。周五、周六台灣南部、東半部海域的浪會增大。

陳伊秀說，這個熱擾動或熱帶性低氣壓於周五、周六及周日間接影響花蓮、台東及恆春半島，不過距離有6、700公里遠，增強為颱風也不會發布海警。她說，本周末環境風場轉為偏東南風，迎風面的花東、恆春半島會有水氣，不過不是全天降以，是短暫陣雨或雷雨。

要注意的是，風場改變，迎風面轉有雨，西半部反而因為中央山脈阻隔的關係，發生沉降效應，明天至下周日台南、高雄、屏東可能出現36、37度的高溫。也算是颱風的間接影響。中午過後因為熱對流，各地山區都容易有雷陣雨。

陳伊秀表示，下周台灣附近風場回到西南風，迎風面的中南部可能有局部陣雨，其他地區留意午後雷陣雨。因為有局部降雨，應不會有像明後天的36、37度，大概在32度到34度，接近35度左右。沒有下雨時會感到悶熱。