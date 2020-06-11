限90人！松機推「偽出國」 不只能登機還有新設施開箱
新冠肺炎疫情衝擊全球，出國旅遊成為一種期盼。松山國際機場宣布將於7月2日起陸續舉辦三場「出入國境體驗活動」。松機說，不能出國就在松機「偽出國」，體驗出境、登機又入境的緊湊半日遊，還有新設施等待民眾參觀。
松機主任許乃新說，台北國際航空站ROT案去年底擴建完畢，原本要盛大開幕，未料遇到疫情，所以藉這次活動安排民眾體驗、參觀，包含三樓新的入境廊道、觀景餐廳等，「跟飛機感覺愈來愈近」。活動時間特別挑周二、四、六沒有國際線時間，利用沒有國際旅客時段，讓悶太久的民眾出來走走，都是管制區內的體驗，平常一般人若沒有要出國是無法進入的。
松機昨在臉書粉專上PO出活動資訊，即起至6月17日下午2時前公開分享該貼文次數超過168次，就從分享的粉絲中抽出90名幸運兒攜伴一起來松機出國體驗。截至今天上午10時30分，已有1316次人分享、1621則留言、1443個按讚數。
松機說，在該貼文下方留言、分享，就有機會帶一名親友在松山機場出境、登機又入境的緊湊半日遊，同時搶先體驗松機新設施，參加後完成任務，還有各種獨家的神祕小禮。
按松機規畫，共有三梯次，7月2日的華航遊、7月4日的長榮遊、7月7日長榮遊，時間都是上午9時到中午12時30分。每梯次有五名可以親自體驗自動通關。活動詳情請洽臉書粉專。
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