擊敗「都會污染」！ 外送機車族抗空污超前部署

image source:YouTube/臺灣交通鐵道影像 台湾の鉄道映像 Taiwan Railway Movies (BV2DP)

文/ Ava

現代人不論處在室內外，總難避免飄散於空氣中的髒污，這種眼睛看不到的污染物，一不留神就遍布全身上下，不僅身上衣物成為「粉塵滿滿的大平台」，沒有遮蔽的皮膚甚至會因為污染物的停留而變髒變醜，想要避免這些污染物？那麼你得繼續看下去！

你一定要知道，什麼是「都會污染」？

街上的車子廢氣、空氣霾害、工廠廢氣等難以避免的髒污，都是「都會污染大魔王」造成的危害，長時間暴露在都會污染中，容易造成呼吸道、眼睛、皮膚的危害，無形中一點一點侵蝕你的健康，啃食你的man味。而曝露在都會污染風險下的族群，又以長時間四處奔波的外送員為大宗。外送平台foodpanda日前向媒體表示：『與2020年1月相比，2、3月業績約有4成增長，送單量更是去年同期32倍。』我們也從Google Trend的搜尋趨勢中看出，Uber Eats的搜尋量在近一個月中成長4倍，顯示在這波疫情之下，外送興起，訂單數大增，外送員的單量增加，外送員比一般常人更有機會長期暴露在外，面對看不見的都會污染風險。

image source：Google Trend，時間：2020/3/25-2020/4/26

Google Trend說明：數字代表搜尋字詞在特定區域和時間範圍內的熱門程度變化趨勢，以圖表中的最高點做為比較基準。100 分代表該字詞的熱門程度在該時間點達到最高峰。50 分表示該字詞的熱門程度為最高點的一半，0 分則表示該字詞熱門程度的資料不足。





今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，告訴你網友心中對這些「都會污染」最深的恐懼，觀察大家的討論可以發現，熱門關鍵字聚集在關心「皮膚與身體清洗」、「空氣清潔」、「呼吸道」等問題，顯示出現代人越來越重視健康問題，力求有品質的生活。

▲網友在討論「都會污染」時的相關關鍵字。

image source:《KEYPO網路大數據關鍵引擎》（分析期間：2019/11/16-2020/05/13）

在恐怖的都會污染之下，長期下來造成的深層問題多到崩潰，皮膚冒痘、長粉刺、紅癢潰爛等通通浮現。在空氣污染越來越嚴重的生活中，我們每一秒都在和髒污對抗，不想讓細菌病毒有機會入侵身體嗎？快跟DailyView網路溫度計一起用這些產品打擊髒污，當個可愛的乾淨星人吧！

健康的超能守護者，通勤族神器來了

我們歸納出兩大網友關注重點，並看看網友推薦的抵抗都會污染的良方如下：

一、勤洗手、勤洗臉、回家先洗澡

今年度因為新冠肺炎大爆發，讓民眾更注意洗手，但也有許多網友提倡，其實不只應該勤洗手，因為飛沫還有外面的髒污會附著在臉上跟身體上，所以回家最好都可以漱口洗臉，若方便的話，更應該先換掉髒污衣物立刻洗香香，可以洗去皮膚分泌的油脂、空氣的污垢，愛護自己，也保護家人！

從《KEYPO大數據關鍵引擎》網友熱門關鍵字排行，網友關注重點的清洗、皮膚…等關鍵字進行搜尋，我們發現原來每天洗澡就會用到的洗髮乳、沐浴乳及洗面乳就能有效對抗空污，尤其以電商熱搜的澎澎MAN抗都會污染系列產品最為獨特，成分中添加了抗都會污染配方，就像為肌膚加了一道防護層，抵擋外界污染，且有效保護皮膚與環境壓力傷害。每天簡單的洗護就能徹底清潔掉髒污與修護內在細胞，讓皮膚能擁有天然防禦的效果，對抗空污不再是件花錢大難題！

除了提倡常洗手洗臉外，要避免髒污接觸到眼口鼻等等，直接隔絕廢氣、pm2.5，首推仍然是戴口罩，網友認為，台灣目前防疫超前佈署，其實也是因為台灣人很習慣戴口罩，平時就用來隔絕都會污染，戰時還可以防疫，一舉兩得。然而戴著口罩在外一整天，不管是布口罩、不織布等面料，總讓人覺得悶熱難耐，尤其近日即將面對夏天來臨，天氣加上口罩帶來的悶熱讓更多人感到不適，這時有著吸汗排熱、防紫外線、防空氣髒污功能的涼感口罩就受大眾所愛。

3D的立體設計一體成型加上涼感親膚布料，ZING日本超涼感消臭口罩套入一般的醫療口罩後，待一整天也不會像平常悶住一整天的不適感，讓人感覺透氣吸汗，瞬間涼感！





source:生活市集

看完了以上兩種能有效打擊空污又能帶來兼具清潔保養及實用的產品，是否覺得對抗空污並無想像中的難呢？除了想辦法避免遭受空污攻擊，協助減少空污也是每個人的責任，可以在平常時購買天然成分的物品、多搭乘大眾交通工具等，每個人的一小步就將會是環境進步的一大步！





【延伸閱讀】

騎車仔ㄟ心聲！機車族最常抱怨的十大缺點！

掃地機器人危害健康？研究：用錯恐吸入更多PM2.5