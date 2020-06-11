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無障礙電梯規畫為專用 運研所：恐形成另一種不平等

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
運研所做的「運輸場站無障礙電梯使用狀況調查.. 以台北捷運為例」，調查民眾搭乘北捷電梯的禮讓行為。記者雷光涵／攝影
運研所做的「運輸場站無障礙電梯使用狀況調查.. 以台北捷運為例」，調查民眾搭乘北捷電梯的禮讓行為。記者雷光涵／攝影

多數民眾搭捷運時會把博愛座留給高齡或帶小孩的乘客，使用手扶梯時把左邊留給趕時間的人通行，然而這樣的禮讓精神沒有延伸到無障礙電梯。運研所徵詢相關團體及單位後，認為教育宣導是根本有效的作法，其他建議包括改善硬體及優化電梯的秩序管理。

運研所做的「運輸場站無障礙電梯使用狀況調查.. 以台北捷運為例」，調查民眾搭乘北捷電梯的禮讓行為。當電梯前有4個人以上在等候，而且輪椅、推娃娃車族群未排在隊伍最前方時，定義為「有禮讓需求」的情況。結果發現有49%的比例沒有任何人要讓，27%有一般旅客搶先進電梯，但後方的人會讓輪椅、推娃娃車的人先搭乘，僅24%的情況下現場所有人都禮讓。

運研所指出，北捷已有部分無障礙電梯以鮮艷的彩繪，提示此為有需求的人優先使用，或許各運輸場站可以比照，除了宣導海報，強化電梯前方優先等候區的標誌色彩等，發揮類似車廂博愛座不同顏色座椅的提醒功能。

此外，派員在電梯前面，引導有無障礙需求的人與其他旅客分流排隊，讓他們優先進電梯也是一種配套。因為觀察發現，旅客有時候不是不願意禮讓，而是「沒發現」後方有輪椅或推娃娃車的人在排隊。相信排隊秩序愈佳，禮讓機率會愈高。

運研所提出的另一種配套，是在尖峰時段及熱門的電梯站點，限定輪椅或推娃娃車族群搭乘。不過這牽涉到平等問題，又是另一種歧視，且把電梯僅供15%的旅客使用，疏散旅客的效率過低。最後一種難度較高，是將現有電梯空間增大，或是在原有電梯旁、其他動線新設電梯或者專用電梯。

電梯 北捷

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