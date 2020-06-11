禮讓僅限博愛座？ 輪椅、推娃娃車搭無障礙電梯等較久

公共運輸場站的無障礙電梯雖以無障礙為名，但運研所一項研究發現，身障人士、推娃娃車等族群等候電梯機率高於其他人，因為在有禮讓需求的時候，完全沒有人願意讓他們優先進電梯的比例近五成。

無障礙電梯為身心障礙人士、推娃娃車等族群使用公共運輸過程中不可或缺的重要設施，近年運輸場站逐漸往高架、地下化垂直化發展，以電梯連結月台、跨越軌道的需求與日俱增。然而無障礙電梯也是一種通用化設計，意味電梯可能同時被非必要的族群使用。

運研所的這分研究以台北捷運為例，選擇10個位在轉運站的月台電梯，觀察使用狀況並資料蒐集，記錄604個電梯班次、2413名使用者的等候狀況。結果發現，利用無障礙電梯的人中，只有一成五是輪椅、推娃娃車的人，八成五為一般旅客及推大行李箱的族群。女性選擇搭電梯的比例又比男性高，占七成五。

整體而言，94%的人等一趟就可以搭上電梯，6%要等兩趟以上。但交差比對得知，輪椅、身障、推娃娃車的人有15%得要等兩趟以上，甚至在觀察紀錄中的某三層月台的電梯，高達31%的人得等兩趟才進得了電梯。這卻是他們進出月台的唯一選擇。

研究指他們要等這麼久，主要是因為在有禮讓需求的狀況下，在場所有旅客都願意讓他們最先進電梯的比例僅24%，有27%的電梯班次只有部分的使用者禮讓，完全沒禮讓的電梯班次高達49%。而且這樣的狀況在各月台的電梯都一樣，並沒有因為車站運量的差異，或是同一月台的電梯數多寡而有不同。

研究認為，無障礙電梯數量增加，或許能減少一般使用者等候的時間，但只要有其他人排隊在前面等電梯，一旦他們不禮讓，輪椅、推娃娃車族群還是久候。問題不在電梯不夠，刻不容緩的是推動捷運電梯禮讓文化。