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建築工人食道黏膜長白斑 醫師：應戒菸酒、過熱食物

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院家庭醫學科醫師陳建志說，食道糖原棘皮症其實並不常見，好發於40歲以上男性，多半與長期抽菸飲酒，喜愛辛辣、食物過熱有關。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院家庭醫學科醫師陳建志說，食道糖原棘皮症其實並不常見，好發於40歲以上男性，多半與長期抽菸飲酒，喜愛辛辣、食物過熱有關。圖／亞洲大學附屬醫院提供

一名43歲建築工人經常加班趕工，長期飲食不正常又暴飲暴食，下班後還會跟同事「喝兩杯」，健檢胃鏡顯示食道黏膜上有白色斑塊，確診為「食道糖原棘皮症」，雖然沒有立即的危險，但醫師叮囑他應該戒酒並調整生活作息，才能盡快「除斑」。

亞洲大學附屬醫院家庭醫學科醫師陳建志說，食道糖原棘皮症其實並不常見，好發於40歲以上男性，多半與長期抽菸飲酒，喜愛辛辣、食物過熱有關，診斷過程中需要和念珠菌感染、食道白斑作鑑別診斷；無痛內視鏡及切片檢查可有效地區分疾病間的差異。

他說，此病通常並無症狀，多是健康檢查時意外發現，但到了後期白斑對於熱和刺激性的食物特別敏感，進食時可能出現胸骨後疼痛的症狀。一般此症屬於良性，不需要治療，但應戒除病因，如菸、酒、辛辣、過熱飲食等。

根據日本橫斷性研究發現，食道糖原棘皮症多半在男性身上發現，長期抽菸和喝酒習慣會增加疾病發生風險，且胃食道逆流、巴瑞特氏食道、萎縮性胃炎的機率也比正常人高。

陳建志建議，食道糖原棘皮症本身雖為良性，且疾病進展與癌症無關，但其共病若出現逆流性食道炎，仍會造成患者感到喉嚨異物感、吞嚥困難或對刺激性食物特別敏感。診斷方式建議用上消化道內視鏡針對可疑的病灶進行內視鏡切片檢查，排除罹癌潛在病灶及感染後，才能進行病理診斷。

抽菸 男性

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