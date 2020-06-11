鼠蹊部疼痛跛腳 小心「骨骺板脫」引起骨壞死及關節炎

13歲吳姓少年胖胖壯壯，打籃球上籃後突然左邊鼠蹊部，俗稱「胯下」、「該邊」劇烈疼痛，走路跛腳7至8天，以為拉傷，阿嬤帶他到國術館貼膏藥，過5個半月不見好轉，日前到嘉義長庚外傷骨科主任沈世勛門診就診，X光檢查發現是大腿骨「上骺板滑脫症」，安排電腦導航微創手術配合空心螺釘固定，治療後恢復良好。

沈世勛指出，不論行走或運動，青少年常會有拉傷卻被忽略。大腿骨的上骨骺板滑脫症是青春期常見的髖關節疾病之一，約每10萬人有2至7人罹患，以及有20至50%會兩側同時產生。肥胖是重要危險因子，好發在10到16歲肥胖的青少年，男孩的發生率是女孩的2到3倍。

大部分患者是以慢性骨骺 板滑脫的方式呈現，臨床上持續表現有輕微到中度的鼠蹊部疼痛，走路時患肢會外轉呈現外八字的跛行且隨活動增加疼痛感加劇。如果沒有妥善治療，就文獻記載會有高達47%的病人可能會造成股骨頭壞死，影響行走。

骺板滑脫症其實診斷上並不困難，通常用正面、側面X光以及「青蛙姿」的X光就能清楚地診斷。最廣泛使用的治療方式，是以原位螺釘固定來避免股骨頭缺血性壞死以及髖關節炎的產生。然而，因為近端骨頭的相對位置已經改變且小朋友的骨架小，所以如何選擇適當的螺釘長度及螺釘的擺放位置就困難許多。