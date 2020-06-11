高壓強但低層濕 鄭明典：易有午後對流發展

中央氣象局代理局長鄭明典在臉書表示，今天台灣上空高壓增強，但是東南風和西南風在海峽上交會，低層空氣相當潮溼，所以容易有午後對流發展，午後山區降雨機率都很高。

天氣晴朗炎熱，中央氣象局發布高溫資訊，今天中午前後花蓮縣縱谷為黃色燈號。減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。

高溫區域（黃色燈號36度以上）：花蓮縣。

氣象局說，明天至周日隨著熱帶擾動由南側通過呂宋島而後進入南海，潮濕的東南風將為花蓮、臺東及恆春半島帶來局部短暫陣雨，其他地區受影響有限，仍然是多雲到晴的天氣，午後各地有局部短暫雷陣雨；除了下雨的地區氣溫稍降，其他地區高溫炎熱，高溫普遍在32度以上。

下周一至下周三風向轉為西南風，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。18日至20日仍為西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。