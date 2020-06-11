熱擾動路徑看這知 南方雲系周五北上海邊活動注意安全

天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播 賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，預計今天天氣炎熱穩定，中午高溫多有31到33度。今天全台灣的空氣品質都是良好等級，搭配穩定的天氣，可以把握機會到戶外活動，不過仍要留意中午前後最熱，避免在戶外從事劇烈活動。

今天台灣仍然受到太平洋高壓邊緣、偏南風及鋒面前緣雲系的影響，其中偏南風持續增強，太平洋高壓邊緣逐漸西伸接近台灣，清晨位於中部以北和東北部的鋒面前緣雲系則在今天上午會逐漸離開，因此天氣在逐漸好轉當中，南部和東南部更是晴朗穩定。

他說，明天起到周末在南方熱帶擾動低壓的外圍雲系影響之下，東部和東南部會轉為有雨天氣，西半部和東北部也要留意比較容易有午後熱對流發展。

賴忠瑋說，目前這個南方的熱帶擾動低壓中心位置，在菲律賓呂宋島的南南東方，不過整個大範圍對流雲系已經開始影響呂宋島的南部地區及南方群島，預計今天會逐漸北上影響到整個呂宋島。周五低壓中心會逐漸出海進入南海北部，周六則持續往西北方向移動，朝香港及珠江口前進，周日登陸中國的廣東，並逐漸減弱。

他說，周五熱帶低壓擾動的外圍雲系就會逐漸北上到台灣附近，並伴隨東南風及偏南風，迎風面的台灣東部及東南部將逐漸有零星短暫陣雨，周六陣雨會更加明顯，周日降雨趨緩，東南風減少，風向轉為以偏南風為主，西半部山區要留意容易有午後雷陣雨。這段期間也要留意南方海面的風浪，前往海邊活動要特別注意安全。