熱擾動有發展颱風潛力 明晚至周六距離台灣相對較近

菲東熱帶擾動發展中，中央氣象局臉書「報天氣 - 中央氣象局」表示，目前菲律賓東側有個熱帶擾動正在發展，不過未來直接影響台灣的機率偏低。

根據最新的數值模式預測顯示，由於太平洋高壓的勢力偏強，未來它以通過呂宋島、朝南海移動的機率最高；氣象局說，而它所處的環境條件也有利發展，因此未來在強度上也有增強的趨勢，當它進入南海之後，有逐漸發展為颱風的潛力。

氣象局說，就目前預測的路徑來看，它距離台灣相對較近的時間，大約會在周五晚間至周六，此時它正通過南海，然而台灣南部、東半部海域的浪會增大，安排沿海活動的民眾要特別注意。

至於天氣變化，氣象局說，目前資料來看，被它的外圍雲系影響到的區域還算局部，明天、周六恆春半島、台東地區及蘭嶼綠島可能有些驟雨，其他地區則大致維持穩定，不過中午過後要留意午後雷陣雨。由於熱帶擾動的預報仍會有許多變數影響，須持續觀察。