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高溫炎熱 吳德榮：明天起午後慎防較大雨勢
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天熱帶雲系在菲律賓陸地附近，發展受限。最新歐洲模式模擬顯示，周六其已穿過呂宋島，進入南海；周日在廣東、香港附近登陸。
他說，模式模擬亦顯示，周六、周日擾動擺脫呂宋島後才有發展，但是否能達輕颱強度而被命名，則是不確定的。其對台灣的主要影響是間接的，其外圍輸送北上水氣量的多寡，將決定迎風面降雨及午後對流的範圍及強度，應密切觀察。
今天暖氣團影響，各地晴時多雲，最高溫約在36度左右，要注意防曬、防中暑；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率。北部25至36度、中部24至35度、南部23至36度、東部22至36度。
他說，明天至下周一仍為晴朗炎熱的天氣，熱帶擾動通過呂宋島後，南方水氣逐漸增多；周五東南部及恆春半島有局部短暫陣雨的機率，周六至下周一南方水氣影響範圍擴大，花東及高屏有局部陣雨；明天至下周一台灣的大氣不穩定度提高，午後對流旺盛，有局部陣雨或雷雨，並有較大雨勢出現的機率。
下周二、周三水氣減少，大氣也較穩定，各地為晴朗炎熱的天氣，山區午後仍有局部短暫陣雨或雷雨，部分平地有受影響的機率。
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