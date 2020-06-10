男童突頭暈、表情歪斜 一查竟是10萬分之2機率的腦瘤

家中孩童若出現不尋常狀況，家長一定不能輕忽。林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰昨（9）日分享，一位弟弟自本月5日開始出現頭暈、臉部表情歪斜、肢體無力、吞嚥困難等症狀，經影像檢查後發現該男童腦幹內有腫瘤，發生率僅十萬分之二，讓爸爸非常傷心。

昨日醫師吳昌騰在臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰」發文表示，一名弟弟到醫院急診求診，因為他從5日開始陸續出現頭暈、眼睛複視、臉部表情歪斜、肢體無力造成跛行和吞嚥困難容易嗆到等症狀，原先弟弟先至住家附近的醫院求診，經影像檢查後發現腦幹內有腫瘤，於是轉到兒童急診。

吳昌騰提到，當他第一次看到弟弟時發現他走路真的顛顛簸簸，而且眼睛明顯出現複視的情況，吳昌騰一再詢問弟弟父親症狀是否真的是上禮拜五才出現的，而爸爸則著急地說「是的！上禮拜四之前都有去上學」，他更難過表示弟弟平常真的很乖，每天回家都乖乖讀書，平常也不會亂跑及亂花錢。

吳昌騰表示當時只能盡量安慰男童的父親並解釋，「兒童腦部腫瘤的發生率僅次於兒童白血病，佔18歲以下兒童癌症的第二位，每年約有120到140位兒童罹患腦瘤，發生率約為十萬分之二」。

吳昌騰提到腦瘤出現在腦幹早期症狀有頭部傾斜、頸部僵直、臉部肌肉無力、說話不清楚、嘔吐、步態不穩、人格改變等，後期若出現單側或雙側瞳孔放大、昏迷、肢體僵直、呼吸速率變化及呼吸停止等，均為極嚴重、極危險之症狀。

至於腦瘤的病因吳昌騰則說，除了一些少見的遺傳疾病病患，如神經纖維瘤與結節硬化症等，其腦瘤發生與遺傳特性有關外，其他導致腦瘤產生的真正原因並不清楚。

而目前兒童腦瘤的治療有手術切除、放射線治療、及化學藥物治療等三種方式，但治療後可能會留下「腦部神經功能受損，包括偏癱或跛行、步態不穩、聽力喪失、視野缺損或視力模糊；內分泌異常，生長發育遲緩、身材矮小等症狀；學習困難、智能障礙、情緒障礙或行為偏差；續發性癌症的發生等長期後遺症」。