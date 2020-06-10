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自費醫材價格訂上限 私立醫療院所急跳腳
衛福部健保署針對八大類、352項醫材訂出自費負擔上限，八月上路，將近九成醫材都得降價。然而此政策一出，讓私立醫療院所急跳腳，痛批健保署政策擬定過程未採納醫療院所意見，直接壓縮醫療院所經營空間與彈性，更直接發函要求健保署，新制應參酌各界意見後再上路。
私立醫療院所協會理事、新光醫院副院長洪子仁表示，雖然健保署口口聲聲說是為了杜絕醫療院所收費亂象，而訂定醫材自付差額，但這樣「一刀切」，完全沒有考量公私立醫院的差別以及城鄉差距。
洪子仁說，新制是參考「公立醫院及醫學中心採購決標價格之中位數」制定，但公私立醫院的經營和議價方式都不盡相同，使用這樣的標準不盡公平。
而且在市場端訂定收費天花板，將直接影響我國醫材市場研發、製造、進口等環節，不但讓國外優秀廠商不願進入台灣，影響全自費醫材市場，也抑制我國生醫產業發展。尤其台灣民眾平均持有三張的醫療健康保險，產生的自負差額多由保險公司負擔，此舉無疑是讓有負擔能力的民眾失去選擇權。
洪子仁也表示，雖然健保署「貌似」已舉辦多次會議，但在政策的擬定過程中，卻未採納醫療院所的意見，就貿然實施，非常不妥；且新型醫材的變化是否「有必要」，也應保留醫師和民眾的選擇權。因此新制應先蒐集各界意見調整後，再行實施。
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