鸚鵡颱風有機會周五生成 氣象局：花東恆春半島有雨

位在菲律賓東方的熱擾動，明天有機會可能發展成熱帶性低氣壓，中央氣象局預估，最快本周五(12日)下半天，該熱帶系統逐漸脫離菲律賓，進入南海，就機會發展成輕度颱風，屆時有可能生成今年第二號颱風「鸚鵡」。

不過氣象局表示，該熱帶系統預估周六(13日)最接近台灣，不過其路線未來是往南海北部，也就是香港一帶前進，不會直接撲台，但熱帶系統的外圍水氣仍可能影響台灣，預估周五、周六、周日(12至14日)這三天，對台灣影響較大，屆時可能會為花蓮、台東、恆春半島帶來降雨。雨勢大概都是局部短暫陣雨，一整天不定時，但也不會太大。

氣象局表示，目前依照其未來路徑和暴風圈範圍，發布海警機率不高。

至於明天的天氣，氣象局說，明天依舊穩定的天氣型態，東部地區有局部短暫陣雨，山區容易有局部午後雷陣雨，各地氣溫都上看31度以上。