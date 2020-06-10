樓下住戶菸味飄上樓怎辦？ 內行人曝方法一下沒菸味

許多人有抽菸的習慣，但對於不抽菸的人來說，聞到菸味是個讓人很頭疼的問題，日前就有網友表示，自己剛搬進一間改成套房分租的透天厝，卻發現有住戶老是在1樓的公共區域抽菸，且菸味直接飄進網友3樓的房間，讓不抽菸的他超鬱卒，直呼「完全是一個地獄」。

原po在「mobile01」論壇發文表示，自己最近剛搬家，因為租金的關係，選擇一間要爬樓梯的透天改套，結果搬進來才發現住在1樓的租戶，會在室內的公共空間抽菸，雖然有告知房東，但都沒有改善，而且抽菸的租戶感覺是個老菸槍，更懷疑他抽的菸是便宜菸，因為真的比較臭又濃。

有許多網友勸說直接搬家，但善良的原po認為，這種人無處不有，自己閃掉就好了，只是越來越誇張，睡眠品質及生活品質也降低，自己也已經擋了門片，結果菸味反而越來越嚴重，又試過點蠟燭、醋毛巾等等的方法都不管用，苦無對策，才發文求救。

對此，內行網友就提出解決好方法，表示「是要將窗外的空氣吸進來後，向門外方向吹，不是將房間內空氣向窗外吹」，還有專家網友建議，「有開窗習慣的話，裝個抽排兩用風扇，抽風時，門縫會保持在正壓，會把菸味推出去，但前提是房間的門縫窗縫要夠少；沒開窗習慣的話，加強門上下左右的密閉性，縫內可以墊隔音條，縫外可以貼防漏冷氣的那種邊條，門的上下左右都做才比較有明顯效果。」

另外，其他網友也紛紛建議，「既然有空氣清淨機也可以搭配用懶人盆栽種一些室內植物來降低異味」、「味道會擴散，擋只是延遲擴散進來的速度，維持空氣流通可以減少氣味濃度」。原po也回應，大家真的都好厲害，原來是要把菸味推出去，不是擋住就好，所以下次民眾有菸味飄進房內的困擾，不妨試試這幾招。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康