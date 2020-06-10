醫師工會聲明反對自付差額上限 健保署緊急澄清

衛福部健保署針對健保差額給付醫材祭出新制，針對8大類352項民眾自付差額的醫材，訂出民眾負擔上限，8月上路，引起醫界反對。台北市醫師職業工會今發出聲明提出三點反對理由，包括畫蛇添足、劣幣逐良幣、影響醫師收入。

面對外界砲火，健保署也於晚間發出澄清稿。署長李伯璋表示，保障醫護人員良好工作環境以及弱勢民眾的權益，都是健保署努力的目標，與醫界討論一年半才為自付差額特材定出上限，有些醫界朋友可能誤解健保署在限制全自費項目，其實是兩回事。

北市醫師職業工會表示，自費醫材比價網能幫助民眾比價和選擇，收費高的醫院自然承受更高病人期待，也須拿出令人信服的技術才能吸引民眾，才能繼續在市場中存在。另外，核定價格參考大醫院採購價，但大醫院可以以量制價，這將導致核價結果鼓勵醫院使用低價特材，阻礙高品質特材進入市場意願，恐劣幣逐良幣。再者，若調降病人付給醫院的費用，醫師的收入不論固定薪或績效分紅，都勢必受到極大的衝擊。

李伯璋表示，醫護人員都有好的工作環境是前提，但民眾在醫病關係之中是相對弱勢，健保署也希望站在民眾的角度思考。目前差額自付特材的收費確實蠻混亂，民眾開一個刀很可能就需要自付二、三十萬自費，但不是每個人都那麼有錢。所以健保署必須持續根據根據實證，將不好的特材項目取消，讓好的特材有合理利潤。

李伯璋表示，健保署邀集醫院、學會和專家研議長達一年半以上，以病人臨床效果做功能分類，再參考澳洲、日本、韓國、美國、英國等特材給付方式，並依健保法45條規定，同一個功能群組訂同一費用，將現行8類自付差額特材352個品項進行24個次分類後，民眾會很清楚了解自付額和臨床效益。

以人工水晶體為例，健保署與眼科醫學會、眼科教授醫學會、健保遴聘醫藥審查專家，共同討論後將特殊人工水晶體分為6個次功能分類。依程序提到今年5月21日的全民健康保險特殊材料共同擬訂會議討論，經代表同意，依據各醫院採購價中位數格，給予合理管理作業成本、訂定核定費用，過程嚴謹，「健保署管理特材並非一昧壓低成本。」

李伯璋說，要調降費用的是「民眾自付差額特材」，而非「全額自費醫材」，這是兩套不同的內容，兩者各自有比價網，兩者主管機關也不同，自費的金額是由地方衛生局管理，自付差額才是健保署管理，可能有些醫界朋友誤會了。另針對醫界擔心劣幣驅逐良幣，健保署表示，所有醫材在上市前後都需要由主管機關衛生福利部食品藥物管理署的審查和監督，在安全、品質和效能上一定是要符合才能上市。