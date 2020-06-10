扯！台鐵車廂再傳「無人駕駛」 基層：非首次溜逸事故

又發生溜逸事故！台鐵今天在新左營站發生一起溜逸事故，當貨物列車調車時，一輛守車（車廂）向南邊溜逸，調度員發現後立即將路線開通並防止其他列車進入該區間，所幸並未造成碰撞事故，無人傷亡。據了解，該車廂「無人駕駛」八至九公里遠。基層感嘆，這已經不是第一次，真的差一點就造成嚴重事故。

台鐵局說，今天上午11時24分，新左營站第7202次貨物列車調車時，一輛守車向南邊溜逸，調度員發現後立即將路線開通往新左營=高雄間東正線並防止其他列車進入該區間，列車以西正線單線雙向行車，確保沒有碰撞危險。

台鐵局說，該溜逸守車後停於內惟與美術館站間，溜逸過程並未擠壞轉轍器、亦無人員受傷及車輛撞擊；調度員後指派救援機車由新左營開出至現場連掛，溜逸車輛於12時26分拉回新左營站，新左營=高雄間恢復雙線運轉；事故原因正由運安處調查中。

基層對此表示，台鐵發生地下段溜逸已經不是第一次，這次還從平面滑（新左營）到地下（内惟），所幸在地下段沒發生出軌、翻車或是撞車，台鐵這次真的「蠻命大的」，萬一有碰撞或是出軌事故，在地下段處理起來會非常複雜，情節宛如電影「煞不住」。

2018年12月10日，台鐵一名陳姓工程人員進入台北市華山引道施工時，工程維修車突然發生溜逸滑動，當場推撞上在軌道上工作的陳男，當場遭撞擊身亡，維修車最後撞上軌道末端止衝檔後停住。

2001年3月12日，台鐵數節載運鋼軌平板貨車於山線鐵路豐原辦理調車，因地勢關係，調車機軔機無法煞停整列車，一路往南溜逸，於台中市民生路建國路口翻覆，翻覆後撞上民宅及20輛車，造成三死四傷，死者包含貨運公司及台鐵員工。