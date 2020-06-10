月薪15萬高薪白領適用責任制掛蛋？ 勞動部：北市有1件

美國商會今發布2020年度白皮書，提及月薪15萬以上高薪白領責任制上路1年，台北市核備的適用人數卻掛蛋，對此，勞動部官員回應，因核備是地方政府權責，已向台北市勞動局了解，至今有2件申請案，已有1件核備。

因美國、歐洲商會等提案，勞動部去年5月23日公告月薪15萬元以上的監督管理人員納勞基法第84之1條（俗稱責任制）適用對象，這也是首度打破行業別，以薪資作為納入責任制的標準。粗估影響約3.8萬人。

不過，美國商會今在白皮書指出，月薪15萬元以上高薪白領納責任制至今，沒有事業單位取得台北市政府勞動局核備，要求勞動部檢視適用條件。

勞動部官員回應，初步向台北市政府詢問，截至目前有2件申請案，都是跟台北市政府申請，有1件已經核備，另1件則因資料有待補正，所以尚未核備。

至於其他縣市，勞動部官員說原本就會定期調查，將會再統計。