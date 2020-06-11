foodpanda生鮮雜貨即時外送服務 20分鐘送到家

後疫情時代，雖然不用隨時宅在家不出門，但人生總會遇到急用時，不管是炒菜少了一根蔥，還是上廁所發現衛生紙用完，現在你都可以叫foodpanda生鮮雜貨即時外送服務幫你快速送到家！

foodpanda提供消費者一站式的購物體驗，多樣化的生鮮、日用品，甚至祭祀用品都能一次搞定。 圖／foodpanda 提供

科技的便利性帶來消費模式的改變，也讓外送服務不斷進化，foodpanda生鮮雜貨即時外送服務打破電商24小時外送上門的型態，所有商品平均20分鐘即可送上門。在生鮮雜貨專區提供生活日用品、生鮮、美妝、3C產品及寵物用品即時外送，目前有近3,000間店家、涵蓋上千種商品選擇，攜手包含家樂福、愛買、全家、萊爾富、小三美日等知名連鎖業者合作，滿足全台消費者日常生活的即時外送需求。foodpanda更首創「熊貓嚴選」雲端超市，目前於北台灣精華區建立10間門市，提供20種品類、超過500個品牌、高達2,000種商品選擇。透過大數據選品，從接單到出貨一條龍服務，提供豐富多元的嚴選商品以及方便快速的外送服務。

自6月12日起，foodpanda將擴大24小時外送範圍至本島16個縣市，「熊貓嚴選」及三大超商的多元商品將能全時段外送上門。 圖／foodpanda 提供

實際街訪民眾，也發現外送服務除了解決急用，也改變與許多現代人的消費行為。有民眾就表示，雖然她家樓下就有超商，但是因為很懶得搬且平台有免運優惠，所以就花了200元在外送平台買了水送上樓。另外，也真的有民眾遇到自己一個人在廁所才發現衛生紙用完的窘境，幸好有外送服務，可以幫忙送衛生紙到門口。

foodpanda生鮮雜貨專區提供生活日用品、生鮮、美妝、3C產品及寵物用品即時外送，目前有近3,000間店家、涵蓋上千種商品選擇。 圖／foodpanda 提供

而為了提供消費者更全面的服務，foodpanda也宣布從6月12日起擴大24小時外送範圍至本島16個縣市，全台上千家指定店家的美味餐點、每一間「熊貓嚴選」及三大超商的多元商品將能全時段外送上門，輕鬆滿足消費者凌晨時段的即時外送需求。foodpanda生鮮雜貨專區，目前全面免外送服務費。即日起至7月31日止，輸入專屬優惠碼「BUY100」，消費滿200元還可現折100元。