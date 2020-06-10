自費醫材換新制 醫嘆「過敏神藥被趕跑，救命治病不該被殺價」

衛福部健保署祭出管理新制，宣布八月開始，將對自費醫療器材有收費上限，在新制標準下，有近九成的健保部分給付醫材，醫療院所收取的差額上限均要調降，可望為民眾省荷包，不過此舉卻引發醫界人士的反彈聲浪，外科醫師劉宗瑀就舉例之前健保砍價，造成廠商直接退出台灣市場，直呼「救命治病本就不該是可殺價省錢的專業，真的很可怕！」

日前劉宗瑀醫師在臉書粉絲團「小劉醫師-劉宗瑀Lisa Liu粉絲團」表示，台灣醫療花費比世界其他國家砍一半還低，指出台灣GDP是4%，其餘國家是9-14%起跳，反問「大家知道台灣民眾就醫花費佔全世界異常的過低嗎？」，並說到傲視全球的醫療品質都是靠整個醫療界苦撐，但卻敵不過主管機關健保署定價的砍殺見骨。

而台灣氣候溫熱潮濕，塵蹣容易生長，有三分之一的民眾都是過敏兒，劉宗瑀醫師說到，之前過敏神藥Clarinase（暱稱曼陀珠）與抗生素界「藍波」之稱的泰寧注射劑（Tienam）都曾驚傳退出台灣，還有數不盡的外科精密器械、耗材等等，都在台灣健保砍價後，廠商直接退出台灣市場，稱「不要說什麼壓縮人家獲利空間才生氣，救命治病本就不該是可殺價省錢的專業！」更大嘆「更別說不受健保管制的自費醫療如今在一線醫療人員都不知情、不被尊重的情況下直接管制！」

劉宗瑀認為好不容易疫情趨緩，醫界都在互相打氣，轉身遇到此消息讓他相當生氣，更拋出提問「真正受益者是誰？絕非民眾，更非醫界，是誰？」對此，有網友就回應「連牛肉麵都有分路邊攤和五星飯店價了，以後醫療一律只能用路邊攤品質標準，應該要有配套措施，得把台灣也變成福利制度國家，提高稅收，才能提供齊頭式平等品質福利，而不是降低稅收，再犧牲民眾權益」。

此貼文也引起許多網友紛紛留言吶喊「還有什麼方法可以努力嗎？」、「有辦法扭轉情勢嗎？還是已成定局？」、「自費是病患的選擇，而且健保給付用藥、醫材也還是存在，健保局太閒嗎？」、「曼陀珠（過敏藥Clarinase）當時的離開讓許多過敏的朋友們痛苦不已，可以有限制但不能住海邊」。