疫情改變蘭花產業生態 業者將蘭花銷售生活化

台灣蘭花產業今年受疫情衝擊，許多蘭花降價求售。業者說，這次疫情對於台灣蝴蝶蘭的產業影響甚大，不只改變蘭花備貨情況，也逐漸改變蘭花產業生態。

永宏蘭業股份有限公司總經理林畯騰指出，台灣蘭花產業9成5靠外銷，業者必須在1、2年前就先備貨，過往業者間競爭大、溝通少，且多數業者皆會以「備貨超載」方式削價競爭，但這次疫情重創，逐漸改變現況。

永宏蘭總經理林畯騰2003年與屏東科技大學農園系4名同學攜手創業，從屏科大一路發展至規模150多名員工的永宏蘭業股份有限公司，且每年生產超過1200萬株蝴蝶蘭，並占據全台灣十分之一的蘭花產值。

永宏蘭業對於蝴蝶蘭的包裝與運送非常講究，例如，國內以圓形玻璃瓶裝蘭花種苗，而外銷則為了降低運送時損失則改以圓形或方形塑膠盒的方式替代役碎的玻璃瓶裝，至於海運的種苗，也會特別顧慮運送時的日照時間，特地讓蘭花休眠，以利種苗長時間運送。

永宏蘭業原先蝴蝶蘭生產配比占8成為外銷市場，國內則占2成，受疫情影響之下，出口外銷市場下跌3成，近期疫情趨緩，外銷市場回溫至8成，但仍舊對台灣蘭花產業造成衝擊。